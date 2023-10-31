Немец Александр Зверев сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 13:00 мск. Фучович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучовича

Мартон «дрался» за своем место в основной сетке в квалификации. И ему удалось приятно удивить.

В первом матче венгр одержал уверенную победу над финном Эмилем Руусувуори — 6:4, 6:2.

В решающем раунде отбора Фучович остановил француза Грегуара Баррера — 7:5, 6:2.

Примечательно, что в этих матчах 31-летний теннисист не взял лишь один гейм на собственной подаче.

Но Фучовичу при этом не удается стабильно играть на таком уровне. Например, в Астане и Стокгольме он не прошел даже первый раунд, в то время как на «Мастерсе» в Шанхае обыграл Феликса Оже-Альяссима.

Зверев

Саша на прошлой неделе достиг отметки в 50 выигранных матчей в текущем сезоне. Но при этом своими результатами на недавних турнирах он вряд ли остался доволен.

В Вене немец уверенно прошел первые раунды, после чего уступил в четвертьфинале Андрею Рублеву (1:6, 7:6, 3:6), который в этом году внезапно стал для него чуть ли самым неудобным соперником.

Но настоящим провалом стали выступления Зверева в Шанхае и Токио — в обоих случаях бывшая вторая ракетка мира не выиграл ни одного матча.

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Но спад в его случае все равно не стал большим сюрпризом. Все-таки перед этим Зверев выдал мощный отрезок, после которого ему тоже потребовалось время на перезагрузку.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 4.20, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.23.

Мартон умеет удивлять, но в данном случае все-таки склоняемся к тому, что Саша не станет драматизировать.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.