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    Котов сенсационно обыграет Монфиса в стокгольмском финале?

    Котов — Монфис. Ставка (к. 2.00) и прогноз на финал турнира в Стокгольме 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Монфис
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. Котов — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 22 Октября 2023 года

    Котов

    Как бы ни завершился предстоящий матч, Павел уже стал одним из главных героев недели.

    Россиянин, попавший в основную сетку из квалификации, впервые в карьере сыграет в финале на уровне ATP.

    В субботу Котов одержал победу над Миомиром Кецмановичем (6:3, 6:4), взяв реванш за поражение в квалификации «Мастерса» в Шанхае.

    В этом матче он порадовал, прежде всего, уверенной игрой на собственной подаче. Серб так и не взял на приеме хотя бы гейм.

    На следующей неделе Котов снова вернется в первую сотню рейтинга. Но с таким теннисом в следующем сезоне можно побороться и за место в топ-50.

    Монфис

    Гаэль Монфис
    globallookpress.com

    Гаэль тем временем вышел в 34-й финал в карьере и впервые с января 2022 года.

    Похоже, семье Монфиса все-таки удалось отговорить его от завершения карьеры в ближайшем будущем.

    Такими мыслями француз поделился в начале осени, однако в том числе эта неделя подтвердила, что он слишком рано задумался о пенсии.

    В полуфинале бывшая шестая ракетка мира выиграл у серба Ласло Дьере — 7:5, 6:2. После первого сета соперник, похоже, смирился с тем, что не в состоянии совершить камбэк.

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    Перед этим 37-летний Монфис остановил Мартона Фучовича, Филипа Мизолича и Адриана Маннарино.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 2.83, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.43.

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    Для Павла предстоящий матч будет уже седьмым по счету в Стокгольме. И для него этот марафон — настоящее испытание и проверка на прочность.

    Есть опасения, что россиянину может не хватить сил на противостояние с опытным и очень атлетичным соперником.

    Ставка — победа Монфиса с форой по геймам (-3,5) за 2.00.

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    Котов — Монфис: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на теннис. Котов сенсационно обыграет Монфиса в стокгольмском финале?
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