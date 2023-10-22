Россиянин Павел Котов сыграет против француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. Котов — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Как бы ни завершился предстоящий матч, Павел уже стал одним из главных героев недели.

Россиянин, попавший в основную сетку из квалификации, впервые в карьере сыграет в финале на уровне ATP.

В субботу Котов одержал победу над Миомиром Кецмановичем (6:3, 6:4), взяв реванш за поражение в квалификации «Мастерса» в Шанхае.

В этом матче он порадовал, прежде всего, уверенной игрой на собственной подаче. Серб так и не взял на приеме хотя бы гейм.

На следующей неделе Котов снова вернется в первую сотню рейтинга. Но с таким теннисом в следующем сезоне можно побороться и за место в топ-50.

Монфис

Гаэль Монфис globallookpress.com

Гаэль тем временем вышел в 34-й финал в карьере и впервые с января 2022 года.

Похоже, семье Монфиса все-таки удалось отговорить его от завершения карьеры в ближайшем будущем.

Такими мыслями француз поделился в начале осени, однако в том числе эта неделя подтвердила, что он слишком рано задумался о пенсии.

В полуфинале бывшая шестая ракетка мира выиграл у серба Ласло Дьере — 7:5, 6:2. После первого сета соперник, похоже, смирился с тем, что не в состоянии совершить камбэк.

Все прогнозы на теннис

Перед этим 37-летний Монфис остановил Мартона Фучовича, Филипа Мизолича и Адриана Маннарино.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 2.83, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.43.

Для Павла предстоящий матч будет уже седьмым по счету в Стокгольме. И для него этот марафон — настоящее испытание и проверка на прочность.

Есть опасения, что россиянину может не хватить сил на противостояние с опытным и очень атлетичным соперником.

Ставка — победа Монфиса с форой по геймам (-3,5) за 2.00.