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    Руне снова проиграет?

    Руне — Кецманович. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Стокгольме 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Кецманович
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против серба Миомира Кецманович во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:30 мск. Руне — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 18 Октября 2023 года

    Руне

    Хольгер в начале октября заверил, что его больше не беспокоят проблемы со спиной, из-за которых вторая половина сезона превратилась, по сути, в катастрофу.

    И вскоре после этого заявления датчанин с треском проиграл Брэндону Накашиме на «Мастерсе» в Шанхае.

    В этом матче шестая ракетка мира взял лишь два гейма — 0:6, 2:6.

    Сложно сказать, что на этот раз стало главной причиной столь болезненного поражения, но Руне действительно играл очень плохо.

    Сложно сказать, чего от него ожидать на этой неделе. Сейчас Руне показывает совсем не тот уровень игры, благодаря которому по итогам первой части сезона ворвался в топ-5.

    Кецманович

    Миомиру в последнее время тоже особо нечем похвастаться. На фоне всех неудач приятным исключением стал лишь турнир в китайском Чэнду — здесь он выиграл два матча.

    В Пекине сербский теннисист не прошел квалификацию, а на «Мастерсе» в Шанхае проиграл в первом круге китайцу Юнчаокете Бу.

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    На «Мастерсе» в Цинциннати и на Открытом чемпионате США Кецманович тоже не выиграл ни одного матча.

    В Стокгольме Миомир начал с победы над 433-й ракеткой мира Карлом Фрибергом — 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.61, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.32.

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    Уже после поражения от Накашимы датчанин признался, что по-прежнему надеется попасть на Итоговый турнир. А это значит, что в Стокгольме он намерен бороться за титул. Ну и вполне вероятно, что за предыдущие две недели Руне удалось привести в порядок свое тело.

    Ставка — победа Руне с форой по геймам (-2,5) за 1.99.

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    Руне — Кецманович: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Руне снова проиграет?
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