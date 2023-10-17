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    Норри воспользуется проблемами Фрица?

    Фриц — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Токио 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Норри
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 06:30 мск. Фриц — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Тейлор после Открытого чемпионата США, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала, провел лишь три матча.

    При этом в одном из них американец сыграл против Андрея Рублева на выставочном Кубке Лэйвера.

    На «Мастерсе» в Шанхае Фриц сначала с трудом выиграл у Есукэ Ватануки, а потом сенсационно уступил аргентинцу Диего Шварцману (4:6, 6:3, 6:7), который с некоторых пор находится за пределами топ-100.

    И по словам Тейлора, ему очень мешают проблемы с запястьем, которые начались еще в августе, во время американской серии турниров.

    Судя по всему, Фриц не преувеличивает, потому что в недавних матчах он действительно играл не лучшим образом.

    Норри

    Кэмером тем временем никак может прийти в себя. Сложно сказать, что случилось, но все-таки идет к тому, что совсем скоро он выпадет из топ-20.

    Британец проиграл девять из 12-ти последних матчей. И в его случае это самая настоящая катастрофа.

    На шанхайском «Мастерсе» Норри в первом же матче уступил на решающем тай-брейке американцу Джеффри Джону Вольфу.

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    В Пекине 18-я ракетка мира тоже не выиграл ни одного матча. В китайской столице его остановил Андрей Рублев.

    Еще одним разочарованием стало поражение от Аслана Карацева на турнире в Чжухае.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.46, победу Норри букмекеры предлагают за 2.72.

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    Это будет уже 14-й матч между Тейлором и Кэмероном. На данный момент счет 7:6 в пользу американца.

    С учетом того, что оба не лучшим образом проводят концовку сезона, есть смысл выбрать ставку на тотал геймов или сетов.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Фриц — Норри: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на теннис. Норри воспользуется проблемами Фрица?
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