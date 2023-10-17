Фриц
Тейлор после Открытого чемпионата США, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала, провел лишь три матча.
При этом в одном из них американец сыграл против Андрея Рублева на выставочном Кубке Лэйвера.
На «Мастерсе» в Шанхае Фриц сначала с трудом выиграл у Есукэ Ватануки, а потом сенсационно уступил аргентинцу Диего Шварцману (4:6, 6:3, 6:7), который с некоторых пор находится за пределами топ-100.
И по словам Тейлора, ему очень мешают проблемы с запястьем, которые начались еще в августе, во время американской серии турниров.
Судя по всему, Фриц не преувеличивает, потому что в недавних матчах он действительно играл не лучшим образом.
Норри
Кэмером тем временем никак может прийти в себя. Сложно сказать, что случилось, но все-таки идет к тому, что совсем скоро он выпадет из топ-20.
Британец проиграл девять из 12-ти последних матчей. И в его случае это самая настоящая катастрофа.
На шанхайском «Мастерсе» Норри в первом же матче уступил на решающем тай-брейке американцу Джеффри Джону Вольфу.
В Пекине 18-я ракетка мира тоже не выиграл ни одного матча. В китайской столице его остановил Андрей Рублев.
Еще одним разочарованием стало поражение от Аслана Карацева на турнире в Чжухае.
Прогноз и ставка
На Фрица в этом матче можно поставить за 1.46, победу Норри букмекеры предлагают за 2.72.
Это будет уже 14-й матч между Тейлором и Кэмероном. На данный момент счет 7:6 в пользу американца.
С учетом того, что оба не лучшим образом проводят концовку сезона, есть смысл выбрать ставку на тотал геймов или сетов.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.