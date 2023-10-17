Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джека Дрэйпера в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 05:00 мск. Де Минор — Дрэйпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

Алекс неудачно провел два недавних турнир, и очень похоже на то, что это связано с усталостью.

В Пекине австралиец с трудом выиграл у британца Энди Маррея, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 3:6).

А на «Мастерсе» в Шанхае Де Минор и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же потерпев сенсационное поражение от венгра Фабиана Марожана.

Судя по всему, это вполне логичный спад после очень насыщенной серии турниров в Северной Америке. Как известно, Де Минор дошел до финала в Лос-Кабосе и Торонто и выиграл три матча на Открытом чемпионате США.

Дрэйпер

Джеку тем временем пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

Сначала британец выиграл у японцы Юты Симидзу, а потом разгромил представителя Австрии Юрия Родионова (6:1, 6:0).

В октябре Дрэйпер успел сыграть на двух «челленджерах» во Франции. В Орлеане он даже дошел до финала, а в Муийрон-ле-Каптиф — до четвертьфинала.

Все прогнозы на теннис

Джеку пришлось заглянуть на мелкие турниры из-за падения в рейтинге. Травмы отбросили его в конец первой сотни — на данный момент он всего лишь 88-й.

Хотя по уровню игры Дрэйпер должен быть как минимум в топ-50. Достаточно вспомнить, что на US Open 22-летний теннисист одержал классную победу над Хубертом Хуркачем.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.74, победу Дрэйпера букмекеры предлагают за 2.10.

Это как раз тот случай, когда победу, скорее всего, одержит тот, кому она больше нужна.

Но и без этого очевидно, что британцу по силам обыграть австралийца.

Ставка — победа Дрэйпера за 2.10.