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    Сможет ли Де Минор выиграть у Дрэйпера?

    Де Минор — Дрэйпер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Токио 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Дрэйпер
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джека Дрэйпера в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 05:00 мск. Де Минор — Дрэйпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минор

    Алекс неудачно провел два недавних турнир, и очень похоже на то, что это связано с усталостью.

    В Пекине австралиец с трудом выиграл у британца Энди Маррея, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 3:6).

    А на «Мастерсе» в Шанхае Де Минор и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же потерпев сенсационное поражение от венгра Фабиана Марожана.

    Судя по всему, это вполне логичный спад после очень насыщенной серии турниров в Северной Америке. Как известно, Де Минор дошел до финала в Лос-Кабосе и Торонто и выиграл три матча на Открытом чемпионате США.

    Дрэйпер

    Джеку тем временем пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    Сначала британец выиграл у японцы Юты Симидзу, а потом разгромил представителя Австрии Юрия Родионова (6:1, 6:0).

    В октябре Дрэйпер успел сыграть на двух «челленджерах» во Франции. В Орлеане он даже дошел до финала, а в Муийрон-ле-Каптиф — до четвертьфинала.

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    Джеку пришлось заглянуть на мелкие турниры из-за падения в рейтинге. Травмы отбросили его в конец первой сотни — на данный момент он всего лишь 88-й.

    Хотя по уровню игры Дрэйпер должен быть как минимум в топ-50. Достаточно вспомнить, что на US Open 22-летний теннисист одержал классную победу над Хубертом Хуркачем.

    Прогноз и ставка

    На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.74, победу Дрэйпера букмекеры предлагают за 2.10.

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    Это как раз тот случай, когда победу, скорее всего, одержит тот, кому она больше нужна.

    Но и без этого очевидно, что британцу по силам обыграть австралийца.

    Ставка — победа Дрэйпера за 2.10.

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    Де Минор — Дрэйпер: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минор выиграть у Дрэйпера?
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