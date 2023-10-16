Немец Алесандр Зверев сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 16 октября, начало — в 06:30 мск. Томпсон — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Томпсон

У Джордана было целых десять дней на отдых и восстановление после неудачного выступления в Пекине.

На «Мастерсе» в китайской столице австралиец уже в первом круге проиграл 148-й ракетке мира французу Теренсу Атману.

Зато перед этим Томпсон дошел до четвертьфинала в Чэнду, выиграв у своего соотечественника Макса Перселла и серба Душана Лайовичу. Матч с Романом Сафиуллиным он не смог доиграть из-за повредения.

К слову, это был не первый за последние пару месяцев случай, когда ему пришлось сниматься по ходу встречи. В матче первого круга US Open против Ботика ван де Зандшульпа 62-я ракетка мира отказался от продолжения борьбы после первого сета.

Зверев

Саша тем временем тоже неудачно выступил на шанхайском «Мастерсе». Если для Томпсона поражение в первом круге все-таки не катастрофа, то для немца это действительно провал.

Зверева легко остановил Роман Сафиуллин, которого он в конце сентября обыграл в финале турнира в Чэнду.

На этот раз бывшая вторая ракетка мира был просто повержен. Россиянин отдал топовому сопернику лишь четыре гейма.

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Но при этом надо понимать, что для Зверева это первое за долгое время столь неприятное поражение. Ранее, помимо титула в Чэнду, он дошел до полуфинала в Цинциннати и Пекине и до четвертьфинала на US Open.

Прогноз и ставка

На Томпсона в этом матче можно поставить за 3.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.29.

В матче против Сафиуллина немец играл на фоне усталости. Соперник, конечно, действовал выше всяких похвал, но Звереву явно не хватало свежести. В предстоящем матче такой проблемы не будет.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,0) за 1.95.