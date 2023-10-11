Чилиец Николас Харри сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 07:30 мск. Харри — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харри

Николас на этот раз оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

Чилиец здорово провел два предыдущих матчах, до сих пор не проиграв ни одного сета.

Харри начал турнир с победы над французом Теренсом Атманом — 7:5, 6:2.

В третьем раунде 22-я ракетка мира одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:2.

Интересный момент: Харри в матчах с Атманом и Сонего не отдал ни одного гейма на собственной подаче.

Шварцман

Диего проводит свой лучший турнир за последние полтора года, которые получились для него просто кошмарными.

Но в Шанхае аргентинец наконец-то напомнил, что когда-то был в числе лучших и его до сих пор нельзя недооценивать.

В первом круге бывшая восьмая ракетка мира (сейчас — 130-й) одержал волевую победу над талантливым французом Люкой Ван Ашем.

В следующем матче Шварцман преподнес первую сенсацию, выиграв у чеха Иржи Легечки — 6:4, 3:6, 6:2.

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Ну а главным сюрпризом стала победа Диего над американцем Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 7:6. В решайщем сете ему удалось отыграть у соперника подачу на матч при счете 4:5.

Похоже, Шварцман наконец-то избавился от всех проблем, которые долгое время мешали ему показывать свой лучший теннис.

Прогноз и ставка

На Харри в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 2.79.

В начале сезона Николас с трудом обыграл Диего на грунтовом турнире в Сантьяго. Тогда все решилось на тай-брейке третьего сета.

И с учетом того, как Шварцман провел недавние матчи, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход — фаворита ждет серьезная проверка.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.