Харри
Николас на этот раз оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
Чилиец здорово провел два предыдущих матчах, до сих пор не проиграв ни одного сета.
Харри начал турнир с победы над французом Теренсом Атманом — 7:5, 6:2.
В третьем раунде 22-я ракетка мира одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:2.
Интересный момент: Харри в матчах с Атманом и Сонего не отдал ни одного гейма на собственной подаче.
Шварцман
Диего проводит свой лучший турнир за последние полтора года, которые получились для него просто кошмарными.
Но в Шанхае аргентинец наконец-то напомнил, что когда-то был в числе лучших и его до сих пор нельзя недооценивать.
В первом круге бывшая восьмая ракетка мира (сейчас — 130-й) одержал волевую победу над талантливым французом Люкой Ван Ашем.
В следующем матче Шварцман преподнес первую сенсацию, выиграв у чеха Иржи Легечки — 6:4, 3:6, 6:2.
Ну а главным сюрпризом стала победа Диего над американцем Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 7:6. В решайщем сете ему удалось отыграть у соперника подачу на матч при счете 4:5.
Похоже, Шварцман наконец-то избавился от всех проблем, которые долгое время мешали ему показывать свой лучший теннис.
Прогноз и ставка
На Харри в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 2.79.
В начале сезона Николас с трудом обыграл Диего на грунтовом турнире в Сантьяго. Тогда все решилось на тай-брейке третьего сета.
И с учетом того, как Шварцман провел недавние матчи, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход — фаворита ждет серьезная проверка.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.