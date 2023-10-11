Россиянка Екатерина Александрова сыграет против бельгийки Янины Викмайер во втором круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 11 октября, начало — в 09:00 мск. Александрова — Викмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина начала защиту титула в Сеуле с уверенной победы над Маи Хонтамой — 6:3, 6:1.

Здесь интересно, что половину из своих четырех геймов соперница взяла на приеме. То есть у россиянки тоже хватало ошибок, несмотря на итоговый счет.

Разгромная победа объясняетя, прежде всего, слабой игрой японской теннисистки.

В начале месяца Александрова неудачно выступила в Пекине. Правда, ей очень не повезло с жеребьевкой — уже в первом круге пришлось играть против чемпионки US Open-2023 Кори Гауфф (3:6, 1:6).

Зато на турнире в Токио 22-я ракетка мира обыграла Анну Калинскую и Людмилу Самсонову, после чего уступила Анастасии Павлюченковой.

Викмайер

Янина в первом круге выиграла у тайваньской теннисистки Энь Шо Лян — 6:3, 6:4.

В Пекине бельгийка не смогла пройти квалификацию, проиграв украинке Катерине Байндль.

На «тысячнике» в мексиканской Гвадалахаре Викмайер проиграла в первом круге своей соотечественница Элизе Мертенс.

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В этом году бывшая 12-я ракетка мира неплохо выступает на турнирах ITF. В Сербитоне ей даже удалось взять титул.

А на уровне ATP главным успехом Викмайер в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал на турнире в Варшаве.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Викмайер букмекеры предлагают за 3.85.

До разгрома, скорее всего, не дойдет, опытная бельгийка сможет навязать борьбу, но не более того.

Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.01.