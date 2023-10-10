Синнер
Янник после победы в Пекин приехал в Шанхай в статусе одного из главных фаворитов турнира.
Но помимо борьбы за титул, у итальянца была здесь еще одна цель, которой он уже достиг.
Благодаря победе над Маркосом Гироном во втором раунде Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.
В следующем матче четвертая ракетка мира одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 3:6, 6:3, 6:2. Первый сет не задался, но начиная со второго у Синнера не было было серьезных проблем.
Янник выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей.
Шелтон
Бен в третьем раунде одержал победу над Романом Сафиуллиным, который перед этим разгромил Александра Зверева.
Американец поначалу тоже не очень понимал, как играть против россиянина, но после первого сета ситуация изменилась — 3:6, 6:3, 6:4.
И этот камбэк стал еще одним подтверждением, что недавние успехи Шелтона на Открытом чемпионате США не были случайностью, парень действительно добился существенного прогресса.
В решающем сете 21-летний теннисист отдал Сафиуллину на собственной подаче лишь три очка.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 1.27, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.78.
Здесь американцу будет очень сложно. Четкость в игре итальянца станет для Бена большой проблемой.
Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,0) за 2.01.