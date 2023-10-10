ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября Людмила СамсоноваСамсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50 Бобби ГринБыстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80
  • 19:20
    • ISU не изменил решение об отстранении россиян от международных соревнований
    Все новости спорта

    У Синнера будут проблемы в матче с Шелтоном?

    Синнер — Шелтон. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 10 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Бен Шелтон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Шелтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 13:30 мск. Синнер — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Янник после победы в Пекин приехал в Шанхай в статусе одного из главных фаворитов турнира.

    Но помимо борьбы за титул, у итальянца была здесь еще одна цель, которой он уже достиг.

    Благодаря победе над Маркосом Гироном во втором раунде Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.

    В следующем матче четвертая ракетка мира одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 3:6, 6:3, 6:2. Первый сет не задался, но начиная со второго у Синнера не было было серьезных проблем.

    Янник выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей.

    Шелтон

    Бен в третьем раунде одержал победу над Романом Сафиуллиным, который перед этим разгромил Александра Зверева.

    Американец поначалу тоже не очень понимал, как играть против россиянина, но после первого сета ситуация изменилась — 3:6, 6:3, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    И этот камбэк стал еще одним подтверждением, что недавние успехи Шелтона на Открытом чемпионате США не были случайностью, парень действительно добился существенного прогресса.

    В решающем сете 21-летний теннисист отдал Сафиуллину на собственной подаче лишь три очка.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.27, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.78.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Здесь американцу будет очень сложно. Четкость в игре итальянца станет для Бена большой проблемой.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,0) за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Эльче — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Саранди — Банфилд
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Колон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Атлетик Тукуман
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Серундоло — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Китай — Вьетнам
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хуркач — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крю Александра — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Шелтон: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на теннис. У Синнера будут проблемы в матче с Шелтоном?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры