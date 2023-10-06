Шелтон
Бен проведет первый официальный матч после Открытого чемпионата США.
В конце сентября американец стал одним из участников выставочного Кубка Лейвера. В своем единственном матче он выиграл у француза Артура Фиса (7:6, 6:1).
В ближайшее время о Шелтоне будут говорить в контексте его сенсационного выхода в полуфинал на US Open.
На домашнем мэйджоре 20-летний теннисист выиграл у Педро Качина, Доминика Тима, Аслана Карацева, Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо. Дальше было поражение от Новака Джоковича, который, по правде говоря, вышел с хорошо заметным настроем наказать молодого соперника.
Примечательно, что перед US Open Шелтон в этом году смог выиграть больше одного матча только на Australian Open.
Муньяр
Хауме в первом круге явно повезло с соперником. Испанец спокойно выиграл у китайца Ригеле Тэ — 6:2, 6:4.
Это был его всего лишь седьмой матч на харде в текущем сезоне. И если что, в шести предыдущих 82-я ракетка мира не одержал ни одной победы.
В прошлом году Муньяр значительно лучше выступал на твердом покрытии. А в этом он решил полностью сконцентрироваться на грунтовых турнирах.
В общем, Хауме уже может быть доволен своим выступлением в Шанхае.
Прогноз и ставка
На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.68.
Скорее всего, американцу хватит двух партий для выхода в следующий раунд. На харде испанцу будет сложно сдерживать талантливого американца.
Ставка — победа Шелтона с форой по геймам (-4,0) за 1.98.