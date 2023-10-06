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    Сможет ли Шелтон разгромить Муньяра?

    Шелтон — Муньяр. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Муньяр
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Шелтон — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шелтон

    Бен проведет первый официальный матч после Открытого чемпионата США.

    В конце сентября американец стал одним из участников выставочного Кубка Лейвера. В своем единственном матче он выиграл у француза Артура Фиса (7:6, 6:1).

    В ближайшее время о Шелтоне будут говорить в контексте его сенсационного выхода в полуфинал на US Open.

    На домашнем мэйджоре 20-летний теннисист выиграл у Педро Качина, Доминика Тима, Аслана Карацева, Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо. Дальше было поражение от Новака Джоковича, который, по правде говоря, вышел с хорошо заметным настроем наказать молодого соперника.

    Примечательно, что перед US Open Шелтон в этом году смог выиграть больше одного матча только на Australian Open.

    Муньяр

    Хауме в первом круге явно повезло с соперником. Испанец спокойно выиграл у китайца Ригеле Тэ — 6:2, 6:4.

    Это был его всего лишь седьмой матч на харде в текущем сезоне. И если что, в шести предыдущих 82-я ракетка мира не одержал ни одной победы.

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    В прошлом году Муньяр значительно лучше выступал на твердом покрытии. А в этом он решил полностью сконцентрироваться на грунтовых турнирах.

    В общем, Хауме уже может быть доволен своим выступлением в Шанхае.

    Прогноз и ставка

    На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.68.

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    Скорее всего, американцу хватит двух партий для выхода в следующий раунд. На харде испанцу будет сложно сдерживать талантливого американца.

    Ставка — победа Шелтона с форой по геймам (-4,0) за 1.98.

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    Шелтон — Муньяр: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон разгромить Муньяра?
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