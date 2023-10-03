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    Пегула обыграет россиянку без особых проблем?

    Пегула — Блинкова. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч в Пекине 03 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Блинкова
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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула и россиянка Анна Блинкова встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 07:30 мск. Пегула — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 03 Октября 2023 года

    Джессика Пегула

    Пегула знатно расстроилась из-за того, что ей на домашнем «мэйджоре» в Нью-Йорке не удалось реально побороться за титул или хотя бы повторить достижение годичной давности.

    Однако Джессика максимально профессиональная теннисистка и должна уметь забывать такие невзгоды достаточно быстро.

    На прошло недельном турнире в Токио Джессика целиком и полностью подтвердила статус четвертой ракетки мира, добравшись до финала, но проиграв в нем россиянке Кудерметовой.

    Все прогнозы на теннис

    В игре против Блинковой американка является явной фавориткой, и сложно предположить, что ей может помешать проиграть в предстоящей встрече.

    Анна Блинкова

    Блинкова не входит в когорту тех теннисисток, которые были одарены с момента прихода в большой теннис.

    Анна заставляет в себя влюбиться по причине отменной трудоспособности и четкого выполнения установок тренера.

    Начало этого года для россиянки стартовал за пределами сотни рейтинга сильнейших, а сейчас она входит в 40 лучших теннисисток мира.

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    В первом круге она довольно легко расправилась с Донной Векич, что есть весьма серьезное достижение, но в игре против Пегулы россиянка, скорее всего, капитулирует.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.11, победа Блинковой — 6.60.

    Прогноз: Блинкова проиграет разгромно.

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: В матче будет минимум геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.07.

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    Пегула — Блинкова: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на теннис. Пегула обыграет россиянку без особых проблем?
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