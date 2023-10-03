Джессика Пегула
Пегула знатно расстроилась из-за того, что ей на домашнем «мэйджоре» в Нью-Йорке не удалось реально побороться за титул или хотя бы повторить достижение годичной давности.
Однако Джессика максимально профессиональная теннисистка и должна уметь забывать такие невзгоды достаточно быстро.
На прошло недельном турнире в Токио Джессика целиком и полностью подтвердила статус четвертой ракетки мира, добравшись до финала, но проиграв в нем россиянке Кудерметовой.
В игре против Блинковой американка является явной фавориткой, и сложно предположить, что ей может помешать проиграть в предстоящей встрече.
Анна Блинкова
Блинкова не входит в когорту тех теннисисток, которые были одарены с момента прихода в большой теннис.
Анна заставляет в себя влюбиться по причине отменной трудоспособности и четкого выполнения установок тренера.
Начало этого года для россиянки стартовал за пределами сотни рейтинга сильнейших, а сейчас она входит в 40 лучших теннисисток мира.
В первом круге она довольно легко расправилась с Донной Векич, что есть весьма серьезное достижение, но в игре против Пегулы россиянка, скорее всего, капитулирует.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.11, победа Блинковой — 6.60.
Прогноз: Блинкова проиграет разгромно.
Ставка: Ф1 (-6) за 1.78.
Альтернативный прогноз: В матче будет минимум геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.07.