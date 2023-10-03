Американка Джессика Пегула и россиянка Анна Блинкова встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 07:30 мск. Пегула — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джессика Пегула

Пегула знатно расстроилась из-за того, что ей на домашнем «мэйджоре» в Нью-Йорке не удалось реально побороться за титул или хотя бы повторить достижение годичной давности.

Однако Джессика максимально профессиональная теннисистка и должна уметь забывать такие невзгоды достаточно быстро.

На прошло недельном турнире в Токио Джессика целиком и полностью подтвердила статус четвертой ракетки мира, добравшись до финала, но проиграв в нем россиянке Кудерметовой.

Все прогнозы на теннис

В игре против Блинковой американка является явной фавориткой, и сложно предположить, что ей может помешать проиграть в предстоящей встрече.

Анна Блинкова

Блинкова не входит в когорту тех теннисисток, которые были одарены с момента прихода в большой теннис.

Анна заставляет в себя влюбиться по причине отменной трудоспособности и четкого выполнения установок тренера.

Начало этого года для россиянки стартовал за пределами сотни рейтинга сильнейших, а сейчас она входит в 40 лучших теннисисток мира.

В первом круге она довольно легко расправилась с Донной Векич, что есть весьма серьезное достижение, но в игре против Пегулы россиянка, скорее всего, капитулирует.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.11, победа Блинковой — 6.60.

Прогноз: Блинкова проиграет разгромно.

Ставка: Ф1 (-6) за 1.78.

Альтернативный прогноз: В матче будет минимум геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.07.