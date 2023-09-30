Анастасия Потапова
У Потаповой был спад летом, но это и не удивительно, поскольку последние полтора года её результаты шли исключительно в гору.
Проблема россиянки состоит в том, что она крайне эмоциональная, и пока что с этим фактором никак не может справиться. Именно из-за этой черты характера и случались поражения, которых не ждали.
После US Open российская теннисистка принимала участие на соревновании в Сан-Диего, где мы видели Анастасию образца весны этого года. Там она добралась до четвертьфинала, но уступила американке Соне Кенин.
В матче против ещё недавней россиянки Грачевой шансы на успех у Анастасии более, чем серьезные, поскольку Варвара находится в совсем разобранном состоянии.
Варвара Грачева
Грачева в теннис играть умеет, но для достижения серьезных успехов нужно сочетание нескольких факторов.
Если Варвара будет думать о том, как игра не она сама, а её соперница, то для француженки это плохо закончится.
В последний месяц начала ещё и физика проседать, поскольку во вторых сетах всех последних проигранных матчей отчетливо бросалось в глаза, что у Варвары откровенно мало сил.
К предстоящей игре против Потаповой у неё в пассиве четыре поражения подряд, и слабо верится, что в предстоящем поединке пекинского турнира француженка сможет откуда-то изыскать необходимые для выигрыша резервы.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.38, победа Грачевой — 3.08.
Прогноз: Потапова не заметит Грачеву и будет доминировать на протяжении всей игры.
Ставка: Ф1 (-4) за 1.87.
Альтернативный прогноз: Потапова не даст разогнаться своей сопернице в предстоящей встрече.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.89.