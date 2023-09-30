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    Потапова уверенно разберется с бывшей соотечественницей

    Потапова — Грачева. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Пекине 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Грачева
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и француженка Варвара Грачева встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:30 мск. Потапова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Анастасия Потапова

    У Потаповой был спад летом, но это и не удивительно, поскольку последние полтора года её результаты шли исключительно в гору.

    Проблема россиянки состоит в том, что она крайне эмоциональная, и пока что с этим фактором никак не может справиться. Именно из-за этой черты характера и случались поражения, которых не ждали.

    После US Open российская теннисистка принимала участие на соревновании в Сан-Диего, где мы видели Анастасию образца весны этого года. Там она добралась до четвертьфинала, но уступила американке Соне Кенин.

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    В матче против ещё недавней россиянки Грачевой шансы на успех у Анастасии более, чем серьезные, поскольку Варвара находится в совсем разобранном состоянии.

    Варвара Грачева

    Грачева в теннис играть умеет, но для достижения серьезных успехов нужно сочетание нескольких факторов.

    Если Варвара будет думать о том, как игра не она сама, а её соперница, то для француженки это плохо закончится.

    В последний месяц начала ещё и физика проседать, поскольку во вторых сетах всех последних проигранных матчей отчетливо бросалось в глаза, что у Варвары откровенно мало сил.

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    К предстоящей игре против Потаповой у неё в пассиве четыре поражения подряд, и слабо верится, что в предстоящем поединке пекинского турнира француженка сможет откуда-то изыскать необходимые для выигрыша резервы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.38, победа Грачевой — 3.08.

    Прогноз: Потапова не заметит Грачеву и будет доминировать на протяжении всей игры.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Потапова не даст разогнаться своей сопернице в предстоящей встрече.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.89.

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    Потапова — Грачева: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Потапова уверенно разберется с бывшей соотечественницей
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