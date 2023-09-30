Россиянка Анастасия Потапова и француженка Варвара Грачева встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:30 мск. Потапова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Анастасия Потапова

У Потаповой был спад летом, но это и не удивительно, поскольку последние полтора года её результаты шли исключительно в гору.

Проблема россиянки состоит в том, что она крайне эмоциональная, и пока что с этим фактором никак не может справиться. Именно из-за этой черты характера и случались поражения, которых не ждали.

После US Open российская теннисистка принимала участие на соревновании в Сан-Диего, где мы видели Анастасию образца весны этого года. Там она добралась до четвертьфинала, но уступила американке Соне Кенин.

Все прогнозы на теннис

В матче против ещё недавней россиянки Грачевой шансы на успех у Анастасии более, чем серьезные, поскольку Варвара находится в совсем разобранном состоянии.

Варвара Грачева

Грачева в теннис играть умеет, но для достижения серьезных успехов нужно сочетание нескольких факторов.

Если Варвара будет думать о том, как игра не она сама, а её соперница, то для француженки это плохо закончится.

В последний месяц начала ещё и физика проседать, поскольку во вторых сетах всех последних проигранных матчей отчетливо бросалось в глаза, что у Варвары откровенно мало сил.

К предстоящей игре против Потаповой у неё в пассиве четыре поражения подряд, и слабо верится, что в предстоящем поединке пекинского турнира француженка сможет откуда-то изыскать необходимые для выигрыша резервы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.38, победа Грачевой — 3.08.

Прогноз: Потапова не заметит Грачеву и будет доминировать на протяжении всей игры.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Потапова не даст разогнаться своей сопернице в предстоящей встрече.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.89.