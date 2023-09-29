Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 07:00 мск. Зверев — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саша приехал в Пекин из Чэнду, где несколько дней назад выиграл свой второй титул в сезоне и 21-й в карьере.

В финале Зверев одержал волевую победу над Романом Сафиуллиным — 6:7, 7:6, 6:3.

Немецкий теннисист отдал первый сет и уступал с брейком во втором, но в итоге — уверенный камбэк. Хотя на тай-брейке второй партии пришлось все же немного понервничать.

В решающем сете десятая ракетка мира «задушил» россиянина своей первой подачей, точность которой была на космическом уровне — 80 процентов. Такого Зверева практически невозможно остановить.

Зверев выиграл 12 из 14-ти предыдущих матчей.

Шварцман

Диего тем временем продолжает падать в рейтинге. На данный момент он всего лишь 133-й.

Теперь уже точно нет никаких сомнений в том, что лучшие спортивные годы аргентинца остались в прошлом.

После Уимблдона бывшая восьмая ракетка мира не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Все прогнозы на теннис

В принципе, этого достаточно, чтобы понять, в какой форме находится Шварцман. На прошлой неделе он не смог пройти первый раунд в Чжухае, проиграв 285-я ракетке мира Алексу Болту.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 6.50.

Диего с некоторых пор сложно назвать серьезным соперником для немецкого теннисиста. Скорее всего, Саша одержит разгромную победу.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.92.