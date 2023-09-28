Пол
На прошлой неделе Томми слегка размялся на выставочном турнире Кубок Лейвера. В своем единственном матче американец проиграл Касперу Рууду (6:7, 2:6).
В середине сентября Пол неудачно выступил за сборную США в Кубке Дэвиса, проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу и Эмилю Руусувуори.
Но это все равно не то, на что сейчас стоит обращать внимание. Есть и другие факты, не менее важные.
Например, на «Мастерсе» в Торонто Томми дошел до полуфинала, и среди тех, кто безуспешно пытался его остановить, оказался даже Карлос Алькарас.
На Открытом чемпионате США Пол дошел до четвертого круга, что тоже нельзя назвать неудачей.
В общем, легко с этим американцем не будет, в этом нет ни малейших сомнений.
Медведев
Даниил тем временем пока ни разу не играл после Открытого чемпионата США.
И это было ожидаемо, все-таки на мэйджоре в Нью-Йорке он провел максимальное количество матчей.
В финале Медведев проиграл Новаку Джоковичу, зато перед этим была шикарная победа над Карлосом Алькарасом.
Интересно, что в августе россиянин провалил оба «Мастерсе» — и в Торонто, и в Цинциннати. Но на главном турнире он снова напоминал себя двухлетней давности, когда стал чемпионом US Open.
Прогноз и ставка
На Пола в этом матче можно поставить за 3.86, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.
Для первого матча Даниилу достался чересчур непростой соперник. Поэтому пока лучше все-таки без ставок на исход — американец действительно способен удивить даже таких монстров, как Алькарас, Джокович и Медведев.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.