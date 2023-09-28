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    Сможет ли Медведев пройти первый круг в Пекине?

    Пол — Медведев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Пол — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    На прошлой неделе Томми слегка размялся на выставочном турнире Кубок Лейвера. В своем единственном матче американец проиграл Касперу Рууду (6:7, 2:6).

    В середине сентября Пол неудачно выступил за сборную США в Кубке Дэвиса, проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу и Эмилю Руусувуори.

    Но это все равно не то, на что сейчас стоит обращать внимание. Есть и другие факты, не менее важные.

    Например, на «Мастерсе» в Торонто Томми дошел до полуфинала, и среди тех, кто безуспешно пытался его остановить, оказался даже Карлос Алькарас.

    На Открытом чемпионате США Пол дошел до четвертого круга, что тоже нельзя назвать неудачей.

    В общем, легко с этим американцем не будет, в этом нет ни малейших сомнений.

    Медведев

    Даниил тем временем пока ни разу не играл после Открытого чемпионата США.

    И это было ожидаемо, все-таки на мэйджоре в Нью-Йорке он провел максимальное количество матчей.

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    • В финале Медведев проиграл Новаку Джоковичу, зато перед этим была шикарная победа над Карлосом Алькарасом.

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    Интересно, что в августе россиянин провалил оба «Мастерсе» — и в Торонто, и в Цинциннати. Но на главном турнире он снова напоминал себя двухлетней давности, когда стал чемпионом US Open.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 3.86, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.

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    Для первого матча Даниилу достался чересчур непростой соперник. Поэтому пока лучше все-таки без ставок на исход — американец действительно способен удивить даже таких монстров, как Алькарас, Джокович и Медведев.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Пол — Медведев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев пройти первый круг в Пекине?
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