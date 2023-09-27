Австриец Доминик Тим сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 08:00 мск. Варильяс — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Варильяс

Хуан-Пабло на прошлой неделе выиграл один матч на турнире в китайском Чэнду.

После уверенной победы над местным теннисистом Цзе Чюи перуанец проиграл болгарину Григору Димитрову (3:6, 4:6).

На Открытом чемпионате США Варильяс сенсационно выиграл в первом раунде у серба Миомира Кецмановича, но уже в следующем матче без шансов уступил американцу Тейлору Фрицу.

Но в целом ему, конечно, не очень легко даются выступления на харде. Варильяс, прежде всего, грунтовик — именно благодаря успехам на этом покрытии он закрепился в топ-100.

Тим

Доминик тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата США.

В Нью-Йорке бывшей третьей ракетке мира откровенно не повезло. В первом раунде австриец на удивление легко разобрался с Александром Бубликом (6:3, 6:2, 6:4), но потом случилась неприятность.

Тим не смог доиграть матч против будущего полуфиналиста американского мэйджора Бена Шелтона из-за проблем со здоровьем, связанных с пищеварением.

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Это действительно невезение, поскольку в матче с Бубликом было заметно, что Тим наконец-то набрал оптимальную игровую форму.

В начале августа чемпион US Open-2020 дошел до финала на домашнем турнире в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

На Варильяса в этом матче можно поставить за 3.45, победу Тима букмекеры предлагают за 1.31.

Доминик крайне редко побеждает с разгромным счетом. И предстоящая игра, скорее всего, не станет исключением.

Ставка — победа Тима + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.

В начале года Тим уступил Варильясу на грунте в Буэнос-Айресе. На харде у него больше шансов на успех.