Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 21 сентября, начало — 03:30 мск. Кудерметова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Несмотря на все опасения, Вероника все-таки смогла преодолеть предыдущий раунд.

Россиянка одержала победу над Эжени Бушар — 6:2, 6:7, 6:4.

В решающем сете Кудерметовой очень помогли ошибки канадской теннисистки, которая только на первой подаче взяла лишь половину очков.

Кудерметова прервала серию из трех поражений. Перед этим она она провалила турнир в Цинциннати, Кливленде и US Open.

Вероника ни разу не выигрывала больше одного матча после июньского турнира в Берлине.

Азаренко

Виктория тем временем выиграла во втором круге у Даяны Ястремской — 6:4, 7:6.

Матч получился не таким простым, как ожидалось, украинка здорово боролась в обеих партиях.

Во второй партии Азаренко дважды уступала с брейком, отыграла подачу на сет при счете 3:5, а при 4:5 спасла два сетбола.

В общем, не обошлось и без везения, но в целом бывшая первая ракетка мира играла точно не хуже соперницы.

Все прогнозы на теннис

Азаренко выиграла два матча подряд впервые после Уимблдона. На этой неделе она защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал в Гвадалахаре.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.28, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.63.

В прошлом году Вероника выиграла у Виктории в Дубае, а в начале текущего сезона — на турнире в Аделаиде.

Это, безусловно, серьезный аргумент в пользу российской теннисистки, но в данном случае все-таки лучше поставить на количество геймов или сетов.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.