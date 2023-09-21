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    Кудерметова снова выиграет у Азаренко?

    Кудерметова — Азаренко. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Азаренко
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 21 сентября, начало — 03:30 мск. Кудерметова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Несмотря на все опасения, Вероника все-таки смогла преодолеть предыдущий раунд.

    Россиянка одержала победу над Эжени Бушар — 6:2, 6:7, 6:4.

    В решающем сете Кудерметовой очень помогли ошибки канадской теннисистки, которая только на первой подаче взяла лишь половину очков.

    Кудерметова прервала серию из трех поражений. Перед этим она она провалила турнир в Цинциннати, Кливленде и US Open.

    Вероника ни разу не выигрывала больше одного матча после июньского турнира в Берлине.

    Азаренко

    Виктория тем временем выиграла во втором круге у Даяны Ястремской — 6:4, 7:6.

    Матч получился не таким простым, как ожидалось, украинка здорово боролась в обеих партиях.

    Во второй партии Азаренко дважды уступала с брейком, отыграла подачу на сет при счете 3:5, а при 4:5 спасла два сетбола.

    В общем, не обошлось и без везения, но в целом бывшая первая ракетка мира играла точно не хуже соперницы.

    Все прогнозы на теннис

    Азаренко выиграла два матча подряд впервые после Уимблдона. На этой неделе она защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал в Гвадалахаре.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.28, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.63.

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    В прошлом году Вероника выиграла у Виктории в Дубае, а в начале текущего сезона — на турнире в Аделаиде.

    Это, безусловно, серьезный аргумент в пользу российской теннисистки, но в данном случае все-таки лучше поставить на количество геймов или сетов.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Кудерметова — Азаренко: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова выиграет у Азаренко?
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