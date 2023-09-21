Кудерметова
Несмотря на все опасения, Вероника все-таки смогла преодолеть предыдущий раунд.
Россиянка одержала победу над Эжени Бушар — 6:2, 6:7, 6:4.
В решающем сете Кудерметовой очень помогли ошибки канадской теннисистки, которая только на первой подаче взяла лишь половину очков.
Кудерметова прервала серию из трех поражений. Перед этим она она провалила турнир в Цинциннати, Кливленде и US Open.
Вероника ни разу не выигрывала больше одного матча после июньского турнира в Берлине.
Азаренко
Виктория тем временем выиграла во втором круге у Даяны Ястремской — 6:4, 7:6.
Матч получился не таким простым, как ожидалось, украинка здорово боролась в обеих партиях.
Во второй партии Азаренко дважды уступала с брейком, отыграла подачу на сет при счете 3:5, а при 4:5 спасла два сетбола.
В общем, не обошлось и без везения, но в целом бывшая первая ракетка мира играла точно не хуже соперницы.
Азаренко выиграла два матча подряд впервые после Уимблдона. На этой неделе она защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал в Гвадалахаре.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.28, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.63.
В прошлом году Вероника выиграла у Виктории в Дубае, а в начале текущего сезона — на турнире в Аделаиде.
Это, безусловно, серьезный аргумент в пользу российской теннисистки, но в данном случае все-таки лучше поставить на количество геймов или сетов.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.