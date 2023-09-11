Калинина
Ангелина слабо провела серию турниров в Северной Америке, выиграв на этом отрезке лишь два матча.
Украинка не прошла ни одного раунда в Вашингтоне, Монреале и на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке Калинина проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (4:6, 5:7), а на турнире в Вашингтоне ее сразу же остановила Дженнифер Брэди, для которой это был первый матч после двухлетнего перерыва.
Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она дошла до финала.
Плишкова
У Каролины результаты тоже хуже некуда. Предыдущие четыре месяца стали для нее одним из худших отрезков за последние несколько лет.
В апреле бывшая первая ракетка мира дошла до четвертьфинала в Штутгарте, после чего ни разу не выигрывала больше одного матча.
На мэйджоре в Нью-Йорке Плишкова начала с бодрой победы над Еленой Габриэлой Рузе, но уже в следующем матче уступила Кларе Бюрель (4:6, 2:6).
В Вашингтоне и Цинциннати Каролина не прошла ни одного раунда, а в Монреале проиграла во втором круге Иге Свентек.
Прогноз и ставка
На Калинину в этом матче можно поставить за 2.43, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.56.
В феврале Каролина обыграла Ангелину на турнире в Дубае со счетом 7:5, 6:7, 6:2. И вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам снова не хватит двух партий. А предсказать исход в данном случае нереально.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.