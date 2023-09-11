Украинка Ангелина Калинина сыграет против чешки Каролины Плишковой в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 20:00 мск. Калинина — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Ангелина слабо провела серию турниров в Северной Америке, выиграв на этом отрезке лишь два матча.

Украинка не прошла ни одного раунда в Вашингтоне, Монреале и на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке Калинина проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (4:6, 5:7), а на турнире в Вашингтоне ее сразу же остановила Дженнифер Брэди, для которой это был первый матч после двухлетнего перерыва.

Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она дошла до финала.

Плишкова

У Каролины результаты тоже хуже некуда. Предыдущие четыре месяца стали для нее одним из худших отрезков за последние несколько лет.

В апреле бывшая первая ракетка мира дошла до четвертьфинала в Штутгарте, после чего ни разу не выигрывала больше одного матча.

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На мэйджоре в Нью-Йорке Плишкова начала с бодрой победы над Еленой Габриэлой Рузе, но уже в следующем матче уступила Кларе Бюрель (4:6, 2:6).

В Вашингтоне и Цинциннати Каролина не прошла ни одного раунда, а в Монреале проиграла во втором круге Иге Свентек.

Прогноз и ставка

На Калинину в этом матче можно поставить за 2.43, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.56.

В феврале Каролина обыграла Ангелину на турнире в Дубае со счетом 7:5, 6:7, 6:2. И вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам снова не хватит двух партий. А предсказать исход в данном случае нереально.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.