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    Плишкова снова дожмет Калинину в третьем сете?

    Калинина — Плишкова. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Сан-Диего 11 сентября 2023 года

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    Каролина Плишкова
    Украинка Ангелина Калинина сыграет против чешки Каролины Плишковой в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 20:00 мск. Калинина — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 11 Сентября 2023 года

    Калинина

    Ангелина слабо провела серию турниров в Северной Америке, выиграв на этом отрезке лишь два матча.

    Украинка не прошла ни одного раунда в Вашингтоне, Монреале и на Открытом чемпионате США.

    В Нью-Йорке Калинина проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (4:6, 5:7), а на турнире в Вашингтоне ее сразу же остановила Дженнифер Брэди, для которой это был первый матч после двухлетнего перерыва.

    Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она дошла до финала.

    Плишкова

    У Каролины результаты тоже хуже некуда. Предыдущие четыре месяца стали для нее одним из худших отрезков за последние несколько лет.

    В апреле бывшая первая ракетка мира дошла до четвертьфинала в Штутгарте, после чего ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Все прогнозы на теннис

    На мэйджоре в Нью-Йорке Плишкова начала с бодрой победы над Еленой Габриэлой Рузе, но уже в следующем матче уступила Кларе Бюрель (4:6, 2:6).

    В Вашингтоне и Цинциннати Каролина не прошла ни одного раунда, а в Монреале проиграла во втором круге Иге Свентек.

    Прогноз и ставка

    На Калинину в этом матче можно поставить за 2.43, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.56.

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    В феврале Каролина обыграла Ангелину на турнире в Дубае со счетом 7:5, 6:7, 6:2. И вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам снова не хватит двух партий. А предсказать исход в данном случае нереально.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Калинина — Плишкова: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на теннис. Плишкова снова дожмет Калинину в третьем сете?
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