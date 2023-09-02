Итальянец Янник Синнер сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Вавринка — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн не перестает удивлять. Отныне он — самый возрастной участник третьего круга в US Open с 1991 года.

Даже в 38 лет швейцарец по-прежнему остается чересчур опасным соперником для нового поколения.

На этой неделе в этом на личном опыте смогли убедиться Есихито Нисиока и Томас Этчеверри.

И если аргентинец смог хотя бы сет взять, то японцу чеимпион US Open-2016 вообще ничего не отдал.

И да, Вавринка выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Опять-таки, в 38 лет, после очень серьезных травм, это очень мощно.

Синнер

Янник тем временем тоже спокойно преодолел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

На старте турнира итальянец разгромил немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:1, 6:1.

В матче против Лоренцо Сонего тоже почти не было интриги — 6:4, 6:2, 6:4.

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Примечательно, что Синнер пока ни разу не терял подачу, а у Сонего при этом не было ни одного брейк-пойнта.

В общем, это была всего лишь разминка для одного из фаворитов мэйджора в Нью-Йорке.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 5.75, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.14.

Стэн в этом году уже дважды проигрывал Яннику — в Роттердаме и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. И надо признать, что в обоих случаях это были не самые сложные матчи для итальянца.

Скорее всего, в предстоящем у Синнера тоже не будет проблем. Это уже тот уровень, где Вавринке сложно конкурировать.

Ставка — победа Синнера в трех сетах за 2.05.