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    У Джоковича снова будут проблемы в матче с Дьере?

    Дьере — Джокович. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Открытый чемпионат США 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дьере — Джокович
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    Новак Джокович
    Сербы Новак Джокович и Ласло Дьере встретятся в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Дьере — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 01 Сентября 2023 года

    Дьере

    Ласло впервые в карьере выиграл на мэйджоре в Нью-Йорке больше одного матча.

    И это нельзя назвать везением или еще чем-то — соперники ему достались не самые простые.

    В первом раунде серб одержал классную победу над талантливым американцем Брэндоном Накашимой — 7:5, 6:4, 6:4.

    Во втором матче Дьере спокойно переиграл француза Уго Гастона — 6:1, 6:2, 6:3.

    Это уже третий случай в сезоне, когда Ласло удалось выиграть два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.

    Джокович

    Новак тем временем провел уже два мастер-класса на этой неделе.

    Как и ожидалось, лучший теннисист мира спокойно преодолел первые раунды, отдав в общей сложности лишь 11 геймов.

    Во втором матче Джокович разгромил Бернабе Сапату-Миральеса — 6:4, 6:1, 6:1.

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    Испанец здорово боролся в первом сете, но играть в таком темпе в течение трех партий или дольше — он просто не в состоянии.

    Перед этим Ноле разгромил француза Александра Мюллера — 6:0, 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном случае принимают ставки на исход только с учетом форы. Очевидно, что ни у кого нет сомнений, что Джокович легко обыграет очередного соперника.

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    Хотя в прошлом году Новак с трудом дожал Ласло на турнире в Белграде — только на тай-брейке решающего сета.

    Но здесь надо учитывать, что это был один из первых матчей Джоковича после скандальной депортации из Австралии, после которой он очень долго приходил в себя. Сейчас и с психологическим, и с физическим состоянием легенды все в порядке.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.03.

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    Дьере — Джокович: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на теннис. У Джоковича снова будут проблемы в матче с Дьере?
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