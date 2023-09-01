Сербы Новак Джокович и Ласло Дьере встретятся в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Дьере — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Ласло впервые в карьере выиграл на мэйджоре в Нью-Йорке больше одного матча.

И это нельзя назвать везением или еще чем-то — соперники ему достались не самые простые.

В первом раунде серб одержал классную победу над талантливым американцем Брэндоном Накашимой — 7:5, 6:4, 6:4.

Во втором матче Дьере спокойно переиграл француза Уго Гастона — 6:1, 6:2, 6:3.

Это уже третий случай в сезоне, когда Ласло удалось выиграть два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.

Джокович

Новак тем временем провел уже два мастер-класса на этой неделе.

Как и ожидалось, лучший теннисист мира спокойно преодолел первые раунды, отдав в общей сложности лишь 11 геймов.

Во втором матче Джокович разгромил Бернабе Сапату-Миральеса — 6:4, 6:1, 6:1.

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Испанец здорово боролся в первом сете, но играть в таком темпе в течение трех партий или дольше — он просто не в состоянии.

Перед этим Ноле разгромил француза Александра Мюллера — 6:0, 6:2, 6:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном случае принимают ставки на исход только с учетом форы. Очевидно, что ни у кого нет сомнений, что Джокович легко обыграет очередного соперника.

Хотя в прошлом году Новак с трудом дожал Ласло на турнире в Белграде — только на тай-брейке решающего сета.

Но здесь надо учитывать, что это был один из первых матчей Джоковича после скандальной депортации из Австралии, после которой он очень долго приходил в себя. Сейчас и с психологическим, и с физическим состоянием легенды все в порядке.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.03.