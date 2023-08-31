Американцы Джон Изнер и Майкл Ммо встретятся во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ммо — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ммо

Майкл начал домашний мэйджор с классной победы над Кареном Хачановым.

Матч подтвердил, что россиянин, пропустивший три месяца из-за травмы, на данный момент далек от своей оптимальной формы.

Ммо в итоге разгромил прошлогоднего полуфиналиста US Open — 6:2, 6:4, 6:2.

Американец еще раз доказал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать. Это уже не первый случай в сезоне, когда ему удалось обыграть соперника из топ-20. Ранее были победы над Александром Зверевым, Феликсом Оже-Альяссимом и Хубертом Хуркачем.

Изнер

У Джона тем временем тоже не было проблем в первом матче на своем последнем турнире.

Ранее он заявил, что завершит карьеру сразу после US Open. Эта неделя будет очень эмоциональной для американца.

Изнер одержал уверенную победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой — 6:4, 6:3, 7:6.

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Бывшая восьмая ракетка мира задавил соперника мощной игрой на подаче. И тут интересно, что Изнер взял на втором мяче 83 процента очков, а на первом — 79.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этой паре. На Ммо можно поставить за 1.97, а на победу Изнера — за 1.84.

Да, в данном случае Джону вряд ли удастся выиграть только за счет подачи. В матче с Ммо этого будет недостаточно.

Ставка — тотал геймов больше 43,5 за 1.98. Скорее всего, матч получится очень затяжным, и вполне вероятно, что все решится только в пятой партии.