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    Кырстя заберет непростой матч?

    Калинская — Кырстя. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч Us Open 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Кырстя
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    Сорана Кырстя
    Россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:30 мск. Калинская — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2023 года
    Анна Калинская
  • Россия
    •  Анна Калинская 21:30 С. Кырстя С. Кырстя
  • Румыния
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    Анна Калинская

    Калинская не играла в теннис с мая месяца, когда она получила серьезную травму в Риме и не смогла принять участие в «Ролан Гаррос».

    Были определённые опасения относительно ее полного восстановления, но первый матч в Нью-Йорке доказал, что Анна полностью готова сражаться и побеждать в матче на большом турнире.

    В первом матче она вчистую обыграла чешку Катерину Синякову, которая не могла вздохнуть весь матч из-за постоянного давления россиянки.

    Все прогнозы на US Open

    В игре против Кырсти у неё есть очень неплохие шансы, если Анна продолжит играть в такой содержательный и безошибочный теннис.

    Сорана Кырстя

    Кырстя на протяжении всего сезона не внушает доверия своей игрой, поскольку в ней напрочь отсутствует стабильность.

    За весь сезон румынка больше проиграла матчей, нежели выиграла, но при всем этом смогла добыть один титул на не самом рейтинговом турнире.

    В первом поединке в Нью-Йорке она встречалась с местной теннисисткой в лице Кайлы Дэй, и легко обыграла её в одну калитку.

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    В игре против Калинской не будет так просто, поскольку россиянка продемонстрировала свою готовность сражаться в Нью-Йорке победой в первом матче на текущем турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Калинской — 2.56, победа Кырсти — 1.51.

    Прогноз: Сорана по качеству тенниса видится более реальной претенденткой на победу.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.88.

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.98.

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    Калинская — Кырстя: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Кырстя заберет непростой матч?
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