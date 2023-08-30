Анна Калинская
Калинская не играла в теннис с мая месяца, когда она получила серьезную травму в Риме и не смогла принять участие в «Ролан Гаррос».
Были определённые опасения относительно ее полного восстановления, но первый матч в Нью-Йорке доказал, что Анна полностью готова сражаться и побеждать в матче на большом турнире.
В первом матче она вчистую обыграла чешку Катерину Синякову, которая не могла вздохнуть весь матч из-за постоянного давления россиянки.
В игре против Кырсти у неё есть очень неплохие шансы, если Анна продолжит играть в такой содержательный и безошибочный теннис.
Сорана Кырстя
Кырстя на протяжении всего сезона не внушает доверия своей игрой, поскольку в ней напрочь отсутствует стабильность.
За весь сезон румынка больше проиграла матчей, нежели выиграла, но при всем этом смогла добыть один титул на не самом рейтинговом турнире.
В первом поединке в Нью-Йорке она встречалась с местной теннисисткой в лице Кайлы Дэй, и легко обыграла её в одну калитку.
В игре против Калинской не будет так просто, поскольку россиянка продемонстрировала свою готовность сражаться в Нью-Йорке победой в первом матче на текущем турнире.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Калинской — 2.56, победа Кырсти — 1.51.
Прогноз: Сорана по качеству тенниса видится более реальной претенденткой на победу.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.88.
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.98.