Француз Гаэль Монфис сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 22:30 мск. Даниэль — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даниэль

Таро пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у аргентинца Франсиско Комесаны.

В августе японский теннисист не выиграл ни одного матча на турнире в Вашингтоне, но зато смог пройти квалификацию и один раунд в основной сетке «Мастерса» в Торонто.

В первой половине Даниэль играл значительно лучше. Достаточно вспомнить, что он добрался до третьего круга на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами и до четвертьфинала в Акапулько.

Также стоит отметить, что в пяти предыдущих сезонах Даниэль не выиграл ни одного матча на US Open. Почему-то в Нью-Йорке ему всегда тяжело.

Монфис

Гаэль тем временем сыграет на американском мэйджоре по защищенному рейтингу. Сейчас он занимает 162-е место.

Однако на рейтинг француза вообще не стоит обращать внимание. Лучше взглянуть на его результаты на недавних турнирах в Северной Америке.

Главным успехом для Монфиса стал неожиданный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто. Во втором раунде бывшая шестая ракетка мира спокойно обыграл Стефаноса Циципаса.

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В Цинциннати Монфис дошел до третьего круга, выиграв у Кэмерона Норри и Алекса Де Минора.

Похоже, Гаэль не стоит спешить с завершением карьеры. В оптимальной форме он по-прежнему способен играть на высочайшем уровне.

Прогноз и ставка

На Даниэля в этом матче можно поставить за 3.10, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.37.

Возможно, японец все же возьмет хотя бы партию, но вряд ли он сможет остановить атлетичного француза.

Ставка — победа Монфиса с форой по сетам (-1,5) за 1.82.