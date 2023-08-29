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    У Монфиса будут проблемы в матче с Даниэлем?

    Даниэль — Монфис. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 22:30 мск. Даниэль — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Даниэль

    Таро пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у аргентинца Франсиско Комесаны.

    В августе японский теннисист не выиграл ни одного матча на турнире в Вашингтоне, но зато смог пройти квалификацию и один раунд в основной сетке «Мастерса» в Торонто.

    В первой половине Даниэль играл значительно лучше. Достаточно вспомнить, что он добрался до третьего круга на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами и до четвертьфинала в Акапулько.

    Также стоит отметить, что в пяти предыдущих сезонах Даниэль не выиграл ни одного матча на US Open. Почему-то в Нью-Йорке ему всегда тяжело.

    Монфис

    Гаэль тем временем сыграет на американском мэйджоре по защищенному рейтингу. Сейчас он занимает 162-е место.

    Однако на рейтинг француза вообще не стоит обращать внимание. Лучше взглянуть на его результаты на недавних турнирах в Северной Америке.

    Главным успехом для Монфиса стал неожиданный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто. Во втором раунде бывшая шестая ракетка мира спокойно обыграл Стефаноса Циципаса.

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    В Цинциннати Монфис дошел до третьего круга, выиграв у Кэмерона Норри и Алекса Де Минора.

    Похоже, Гаэль не стоит спешить с завершением карьеры. В оптимальной форме он по-прежнему способен играть на высочайшем уровне.

    Прогноз и ставка

    На Даниэля в этом матче можно поставить за 3.10, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.37.

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    Возможно, японец все же возьмет хотя бы партию, но вряд ли он сможет остановить атлетичного француза.

    Ставка — победа Монфиса с форой по сетам (-1,5) за 1.82.

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    Даниэль — Монфис: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. У Монфиса будут проблемы в матче с Даниэлем?
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