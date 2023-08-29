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    Чорич возьмет реванш у Баэса?

    Баэс — Чорич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:00 мск Баэс — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года
    Себастьян Баэс
  • Аргентина
    •  Себастьян Баэс 20:00 Борна Чорич Борна Чорич
  • Хорватия
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    Баэс

    Себастьян приехал в Нью-Йорк после победы сразу на двух турнирах. Очевидно, то сейчас лучший период в его карьере.

    В начале августа аргентинец выиграл титул на грунтовом турнире в австрийском Кицбюэле, разгромив в финале Доминика Тима.

    А на неделе перед американским мэйджором Баэс стал чемпионом в Уинстон-Сейлеме. И это его первый серьезный успех на харде.

    В решающем матче 22-летний теннисист одержал победу над чехом Иржи Легечкой (6:4, 6:3).

    В прошлом году Баэс проиграл Карлосу Алькарасу в первом круге US Open.

    Чорич

    Борна тем временем тоже неплохо размялся перед заключительным в сезоне турниром «Большого шлема».

    Хорват дошел в Уинстон-Сейлеме до полуфинале. Хороший результат, но он, по всей видимости, рассчитывал на большее.

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    Главным же разочарованием для Чорича стало неудачное выступление в Цинциннати, где ему надо было защищать прошлогодний титул. Борна проиграл во втором круге поляку Хуберту Хуркачу.

    А на «Мастерсе» в Торонто Чорич и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв представителю Австралии Александру Вукичу.

    Начина с 2017 года Чорич ни разу не проигрывал в первом круге US Open.

    Прогноз и ставка

    На Баэса в этом матче можно поставить за 2.75, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.45.

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    Аргентинец в отличной форме, это ни для кого не секрет, но есть нюанс. На прошлой неделе он обыграл хорвата в 1/2 финала в Уинстон-Сейлеме. Очевидно, что у Борны будет зашкаливать мотивация. Психологически Баэсу будет очень сложно.

    Ставка — победа Чорича с форой по сетам (-1,5) за 1.92. Вряд ли Себастьян сможет два раза подряд выиграть у такого соперника.

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    Баэс — Чорич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Чорич возьмет реванш у Баэса?
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