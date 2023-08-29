Хорват Борна Чорич сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:00 мск Баэс — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баэс

Себастьян приехал в Нью-Йорк после победы сразу на двух турнирах. Очевидно, то сейчас лучший период в его карьере.

В начале августа аргентинец выиграл титул на грунтовом турнире в австрийском Кицбюэле, разгромив в финале Доминика Тима.

А на неделе перед американским мэйджором Баэс стал чемпионом в Уинстон-Сейлеме. И это его первый серьезный успех на харде.

В решающем матче 22-летний теннисист одержал победу над чехом Иржи Легечкой (6:4, 6:3).

В прошлом году Баэс проиграл Карлосу Алькарасу в первом круге US Open.

Чорич

Борна тем временем тоже неплохо размялся перед заключительным в сезоне турниром «Большого шлема».

Хорват дошел в Уинстон-Сейлеме до полуфинале. Хороший результат, но он, по всей видимости, рассчитывал на большее.

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Главным же разочарованием для Чорича стало неудачное выступление в Цинциннати, где ему надо было защищать прошлогодний титул. Борна проиграл во втором круге поляку Хуберту Хуркачу.

А на «Мастерсе» в Торонто Чорич и вовсе не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв представителю Австралии Александру Вукичу.

Начина с 2017 года Чорич ни разу не проигрывал в первом круге US Open.

Прогноз и ставка

На Баэса в этом матче можно поставить за 2.75, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.45.

Аргентинец в отличной форме, это ни для кого не секрет, но есть нюанс. На прошлой неделе он обыграл хорвата в 1/2 финала в Уинстон-Сейлеме. Очевидно, что у Борны будет зашкаливать мотивация. Психологически Баэсу будет очень сложно.

Ставка — победа Чорича с форой по сетам (-1,5) за 1.92. Вряд ли Себастьян сможет два раза подряд выиграть у такого соперника.