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    Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?

    Медведев — Балаж. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Балаж
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Аттилы Балажа в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:00 мск. Медведев — Балаж: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Медведев

    Даниил не лучшим образом провел недавние турниры в Северной Америке, которые показали, что ему будет сложно бороться за титул с такими монстрами, как Новак Джокович и Карлос Алькарас.

    На «Мастерсе» в Торонто россиянин начал с уверенных побед над итальянцами Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти, после чего проиграл Алексу Де Минауру (6:7, 5:7).

    Примечательно, что это второе кряду поражение от австралийца, который, похоже, понял, как играть против бывшей первой ракетки мира.

    В Цинциннати Медведев снова выиграл у Музетти. А дальше было поражение от Александра Зверева (4:6, 7:5, 4:6).

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    • Надо признать, что в матчах против серьезных соперников Медведев действительно чересчур много ошибался, хотя на харде ему, как правило, это несвойственно.

    Балаж

    Аттила тем временем заменил в основной сетке US Open канадца Дениса Шаповалова, которому пришлось сняться из-за травмы колена.

    В этом году венгр до сих пор провел лишь три матча, причем во всех случаях — на грунте.

    Балаж не прошел квалификацию в Монте-Карло и Мадриде, а также проиграл в первом круге на турнире в Барселоне.

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    Более того, за последние два с половиной года 34-летний теннисист сыграл в общей сложности 16 матчей. В общем, человек приехал на экскурсию и заодно сыграет против одного из лучших теннисистов мира. И такое бывает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не принимают ставки на исход в этом матче, что вполне логично.

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    Очевидно, что для Медведева предстоящий матч станет всего лишь дополнительной тренировкой перед возможной встречей с австралийцем Максом Перселлом во втором раунде.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-12,5) за 1.92.

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    Медведев — Балаж: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
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