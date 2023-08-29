Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Аттилы Балажа в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:00 мск. Медведев — Балаж: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил не лучшим образом провел недавние турниры в Северной Америке, которые показали, что ему будет сложно бороться за титул с такими монстрами, как Новак Джокович и Карлос Алькарас.

На «Мастерсе» в Торонто россиянин начал с уверенных побед над итальянцами Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти, после чего проиграл Алексу Де Минауру (6:7, 5:7).

Примечательно, что это второе кряду поражение от австралийца, который, похоже, понял, как играть против бывшей первой ракетки мира.

В Цинциннати Медведев снова выиграл у Музетти. А дальше было поражение от Александра Зверева (4:6, 7:5, 4:6).

Надо признать, что в матчах против серьезных соперников Медведев действительно чересчур много ошибался, хотя на харде ему, как правило, это несвойственно.

Балаж

Аттила тем временем заменил в основной сетке US Open канадца Дениса Шаповалова, которому пришлось сняться из-за травмы колена.

В этом году венгр до сих пор провел лишь три матча, причем во всех случаях — на грунте.

Балаж не прошел квалификацию в Монте-Карло и Мадриде, а также проиграл в первом круге на турнире в Барселоне.

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Более того, за последние два с половиной года 34-летний теннисист сыграл в общей сложности 16 матчей. В общем, человек приехал на экскурсию и заодно сыграет против одного из лучших теннисистов мира. И такое бывает.

Прогноз и ставка

Букмекеры не принимают ставки на исход в этом матче, что вполне логично.

Очевидно, что для Медведева предстоящий матч станет всего лишь дополнительной тренировкой перед возможной встречей с австралийцем Максом Перселлом во втором раунде.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-12,5) за 1.92.