2-й таймАрсенал — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн Шон О'МэллиЭра Стерлинга подошла к концу. О’Мэлли снес голову чемпиона-выскочки Assassin's Creed MirageТоп-5 игр, которые стоит пройти в преддверии релиза Assassin's Creed Mirage
  • 18:43
    • «Боруссия» Д сыграла вничью с «Бохумом» в матче Бундеслиги
  • 17:48
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Хэмилтон — тринадцатый
  • 17:06
    • «Зенит» в 6-м туре РПЛ разгромил «Урал»
  • 16:31
    • «Тоттенхэм» справился с «Борнмутом»
  • 13:50
    • Официально: Санчес стал игроком «Интера»
  • 18:56
    • «Унион» и «Хоффенхайм» одержали гостевые победы в матче Бундеслиги
  • 11:27
    • «Рома» объявила о подписании экс-нападающего «Зенита»
    Все новости спорта

    Александрова выиграет престижный турнир?

    Александрова — Соррибес-Тормо. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч турнира в Кливленде 26 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Александрова — Соррибес-Тормо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в финале турнира в Кливленде. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск. Александрова — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Кливленд. Женщины 26 Августа 2023 года

    Екатерина Александрова

    Александрова умеет играть в теннис, но не настолько хорошо, чтобы претендовать на победу в таком турнире, как в Кливленде.

    Перед стартом этого турнира многие сдержанно высказывались в перспективах Екатерины, но в решающем матче за титул её не видел практически никто.

    Россиянка посрамила всех скептиков и выдала практически турнир последних нескольких лет жизни, легко разобравшись вс вполне себе рейтинговыми теннисистками.

    Все прогнозы на теннис

    В финальной встрече ей предстоит сразиться с испанкой Соррибес-Тормо, которая также в большинстве своем отчасти случайно оказалась в финале.

    Сара Соррибос-Тормо

    Про способности Соррибес-Тормо играть удачно на грунте большинство поклонников тенниса в курсе, а вот ее игра на синтетике стала настоящим открытием для многих.

    У Сары все начиналось на турнире с подарка судьбы в лице травмы Синяковой, н овсе равно не верилось, что она сможет добраться даже до четвертьфинала.

    Однако затем игра покатила так, что она попросту не стала замечать соперниц на своем пути. За весь турнир испанка не проиграла ни одного сета.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В матче протий Александровой будет крайне непросто, поскольку Екатерина имеет ряд преимуществ перед испанской по игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.74, победа Соррибес-Тормо — 2.10.

    Прогноз: Александрова имеет больше шансов на титул.

    Ставка: П1 за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Встреча не продолжится длительное время.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Марсель — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кубань — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Кадис — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Сарпсборг — Тромсё
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ивердон — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Томова — Лью
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тенерифе — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гранада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на теннис. Александрова выиграет престижный турнир?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры