Россиянка Екатерина Александрова и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в финале турнира в Кливленде. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск. Александрова — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Екатерина Александрова

Александрова умеет играть в теннис, но не настолько хорошо, чтобы претендовать на победу в таком турнире, как в Кливленде.

Перед стартом этого турнира многие сдержанно высказывались в перспективах Екатерины, но в решающем матче за титул её не видел практически никто.

Россиянка посрамила всех скептиков и выдала практически турнир последних нескольких лет жизни, легко разобравшись вс вполне себе рейтинговыми теннисистками.

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В финальной встрече ей предстоит сразиться с испанкой Соррибес-Тормо, которая также в большинстве своем отчасти случайно оказалась в финале.

Сара Соррибос-Тормо

Про способности Соррибес-Тормо играть удачно на грунте большинство поклонников тенниса в курсе, а вот ее игра на синтетике стала настоящим открытием для многих.

У Сары все начиналось на турнире с подарка судьбы в лице травмы Синяковой, н овсе равно не верилось, что она сможет добраться даже до четвертьфинала.

Однако затем игра покатила так, что она попросту не стала замечать соперниц на своем пути. За весь турнир испанка не проиграла ни одного сета.

В матче протий Александровой будет крайне непросто, поскольку Екатерина имеет ряд преимуществ перед испанской по игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.74, победа Соррибес-Тормо — 2.10.

Прогноз: Александрова имеет больше шансов на титул.

Ставка: П1 за 1.74.

Альтернативный прогноз: Встреча не продолжится длительное время.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.00.