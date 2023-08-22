Канадка Ребекка Марино и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в первом круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. Марино — Бронцетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ребекка Марино

Марино в теннис играет довольно посредственно, поэтому неудивительно, что её место в рейтинге лишь в районе первой сотни.

Для теннисистки такого класса проваливать турниры выше среднего просто недопустимо. Но иногда Ребекка впадает в такой ступор, что не может из него выйти до самого окончания встречи.

За четыре последних поединка она смогла выиграть только одну встречу. Последний более-менее вразумительный успех был лишь на «фьючерсе» в Гранби, где она добралась лишь до полуфинала.

Все прогнозы на теннис

В поединке против Бронцетти есть весьма неплохие шансы на успех, но итальянка просто так не сдастся, пусть игра и будет на синтетике.

Лючия Бронцетти

Бронцетти по этому сезону не раз демонстрировала уверенную игру на грунте, но больше всего поразило, как она перестала расстраиваться от неудачных розыгрышей по ходу игры.

Итальянка значительно прибавила в ментальной устойчивости, поэтому её характер от турнира к турниру становится все сильнее.

Несмотря на то, что после финала травяного турнира в Бад Хомбурге Лючия не выиграла ни одного матча, в поединке против канадки у неё будут весьма неплохие шансы на успех.

По котировкам букмекеров именно Марино фаворитка предстоящего поединка, но Бронцетти не стоит списывать со счетов.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Марино — 1.70, победа Бронцетти — 2.18.

Прогноз: Бронцетти отправит домой Марино.

Ставка: П2 за 2.18.

Альтернативный прогноз: Встреча затянется надолго.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.06.