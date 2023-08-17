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    Вавринка тоже проиграет Перселлу?

    Вавринка — Перселл. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Перселл
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австралийца Макса Перселла в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск. Вавринка — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2023 года
    Станислас Вавринка
  • Швейцария
    •  Станислас Вавринка 22:30 Макс Перселл (Австралия) Макс Перселл (Австралия)
  • Цинциннати. Мужчины
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    Вавринка

    Стэн стал одним из главных героев второго раунда, выиграв у Фрэнсиса Тиафо.

    В принципе, изначально было ясно, что американца ждет непростой матч. Но вряд ли кто-то мог предположить, что победа швейцарца будет настолько уверенной.

    Вавринке хватило двух сетов — 6:3, 6:4. И уже после игры 38-летний теннисист оставил у себя в соцсетях очень точную запись: «Старик еще умеет играть».

    Это был, возможно, лучший матч Стэна в текущем сезоне. На первой подаче ему удалось взять 96 процентов очков, а на второй — 62. Это очень серьезные цифры.

    Перселл

    Макс тем временем тоже подтвердил, что его нельзя недооценивать. Теперь в этом на личном опыте убедился Каспер Рууд.

    Австралиец дожал седьмую ракетку мира в тертьем сете — 6:4, 3:6, 6:4.

    Перселл впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10. Хотя порой сложно было сказать, кто в первой десятке, а кто на данный момент 70-й в рейтинге.

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    С учетом квалификации победная серия Макса в Цинциннати составляет уже четыре матча. Перед этим он выиграл у Люки Ван Аша, Алексея Попырина и Ллойда Харриса.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.50, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.59.

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    Несмотря на то, что Стэн впечатлил в игре с Тиафо, сейчас, пожалуй, есть смысл поставить на количество геймов.

    Перселл, скорее всего, удивит и опытного швейцарца. Это не значит, что австралиец обязательно выиграет, но Вавринку точно ждет непростой матч.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Вавринка — Перселл: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Вавринка тоже проиграет Перселлу?
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