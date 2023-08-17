Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австралийца Макса Перселла в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск. Вавринка — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн стал одним из главных героев второго раунда, выиграв у Фрэнсиса Тиафо.

В принципе, изначально было ясно, что американца ждет непростой матч. Но вряд ли кто-то мог предположить, что победа швейцарца будет настолько уверенной.

Вавринке хватило двух сетов — 6:3, 6:4. И уже после игры 38-летний теннисист оставил у себя в соцсетях очень точную запись: «Старик еще умеет играть».

Это был, возможно, лучший матч Стэна в текущем сезоне. На первой подаче ему удалось взять 96 процентов очков, а на второй — 62. Это очень серьезные цифры.

Перселл

Макс тем временем тоже подтвердил, что его нельзя недооценивать. Теперь в этом на личном опыте убедился Каспер Рууд.

Австралиец дожал седьмую ракетку мира в тертьем сете — 6:4, 3:6, 6:4.

Перселл впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10. Хотя порой сложно было сказать, кто в первой десятке, а кто на данный момент 70-й в рейтинге.

Все прогнозы на теннис

С учетом квалификации победная серия Макса в Цинциннати составляет уже четыре матча. Перед этим он выиграл у Люки Ван Аша, Алексея Попырина и Ллойда Харриса.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.50, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.59.

Несмотря на то, что Стэн впечатлил в игре с Тиафо, сейчас, пожалуй, есть смысл поставить на количество геймов.

Перселл, скорее всего, удивит и опытного швейцарца. Это не значит, что австралиец обязательно выиграет, но Вавринку точно ждет непростой матч.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.97.