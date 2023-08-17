Вавринка
Стэн стал одним из главных героев второго раунда, выиграв у Фрэнсиса Тиафо.
В принципе, изначально было ясно, что американца ждет непростой матч. Но вряд ли кто-то мог предположить, что победа швейцарца будет настолько уверенной.
Вавринке хватило двух сетов — 6:3, 6:4. И уже после игры 38-летний теннисист оставил у себя в соцсетях очень точную запись: «Старик еще умеет играть».
Это был, возможно, лучший матч Стэна в текущем сезоне. На первой подаче ему удалось взять 96 процентов очков, а на второй — 62. Это очень серьезные цифры.
Перселл
Макс тем временем тоже подтвердил, что его нельзя недооценивать. Теперь в этом на личном опыте убедился Каспер Рууд.
Австралиец дожал седьмую ракетку мира в тертьем сете — 6:4, 3:6, 6:4.
Перселл впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10. Хотя порой сложно было сказать, кто в первой десятке, а кто на данный момент 70-й в рейтинге.
С учетом квалификации победная серия Макса в Цинциннати составляет уже четыре матча. Перед этим он выиграл у Люки Ван Аша, Алексея Попырина и Ллойда Харриса.
Прогноз и ставка
На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.50, победу Перселла букмекеры предлагают за 2.59.
Несмотря на то, что Стэн впечатлил в игре с Тиафо, сейчас, пожалуй, есть смысл поставить на количество геймов.
Перселл, скорее всего, удивит и опытного швейцарца. Это не значит, что австралиец обязательно выиграет, но Вавринку точно ждет непростой матч.
Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.97.