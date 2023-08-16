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    Квитова не оставит шансов соотечественнице?

    Квитова — Носкова. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Носкова
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    Петра Квитова
    Две чешки в лице Петры Квитовой и Линды Носковой встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. Квитова — Носкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 16 Августа 2023 года

    Петра Квитова

    Квитова в последнее время спотыкается на тех матчах, на которых от неё этого ну никак не могли ожидать.

    Это чисто психологическая проблема, с которой Петре придется разбираться самостоятелньо.

    Именно она сгубила уже в этом сезоне множетсво турниров, на которых Петра вполне могла рассчитывать даже на победу.

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    В игре против Носковой вполне может повториться то же самое, о чем говорилось выше. Но сама Петра н енамерена так рано покида Цинциннати.

    Линда Носкова

    Носкова, пробившись через сито квалификации, совсем неожиданно разобралась в первом же круге с уставшей Самсоновой, которая совсем не смогла отдохнуть после выматывающего Монреаля.

    При этом заслуги Линды ни в коем случае не стоит принижать, поскольку с учетом квалификации американского турнира она победила уже в трёх матчах кряду.

    Когда Линду пробивает на результативный теннис, то остановить её становится практически не реально.

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    Другое дело, что в матче против такой соперницы, как Квитова не подиктуешь свои правила, и большую часть матча приходится отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Петру в этом поединке: победа Квитовой — 1.45, победа Носковой — 2.78.

    Прогноз: Носкова показывает солидный характер, но в матче против Квитовой его не хватит.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Носкова заставит понервничать свою подругу по сборной.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.25.

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    Квитова — Носкова: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Квитова не оставит шансов соотечественнице?
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