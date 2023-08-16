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    Сможет ли Монфис остановить Де Минора?

    Монфис — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Де Минор
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:30 мск. Монфис — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2023 года
    Гаэль Монфис
  • Франция
    •  Гаэль Монфис 21:00 Алекс де Минаур Алекс де Минаур
  • Австралия
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    Монфис

    Гаэль прошел первый круг на третьем турнире подряд, что в его ситуации уже можно считать неплохим достижением.

    Более того, на этот француз начал неделю с победы над соперником, который еще не так давно было в топ-10.

    Монфис выиграл у Кэмерона Норри — 3:6, 6:4, 6:3.

    Бывшая шестая ракетка мира снова продемонстрировал, что набрал отличную форму.

    Правда, по ходу игры возникла ситуация, когда многие успели подумать, что он, скорее всего, снимется, однако опасения не подтвердились.

    В начале августа Монфис дошел до третьего круна на турнире в Вашингтоне, а на прошлой неделе — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто.

    Де Минор

    Алексу в первом раунде тоже пришлось провести на корте три сете. Австралиец одержал победу над Джеффри Джоном Вольфом — 6:0, 3:6, 6:1.

    После второго сета можно было подумать, что австралийцу, скорее всего, не хватит энергии на решающую партию после двух очень насыщенных турниров, но ничего подобного.

    Де Минаур шикарно провел третий сет, по сути, просто не заметив своего соперника.

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    Алекс выиграл десять из 12-ти последних матчей. На прошлой неделе он добрался до финала в Торонто, а перед этим — в мексиканском Лос-Кабосе.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 2.79, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.44.

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    В данном случае с уверенностью можно говорить только о том, что шансы здесь — 50 на 50.

    Несмотря на все недавние успехи австралийца, вряд ли кто-то сильно удивится победе француза.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Монфис — Де Минор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис остановить Де Минора?
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