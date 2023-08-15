Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Легечка — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Легечка

Иржи на прошлой неделе провел два бодрых матча на «Мастерсе» в Торонто.

В первом круге чешский теннисист одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой (7:5, 3:6, 7:6).

Дальше было поражение от Каспера Рууда (6:7, 4:6). Но и в этом случае Легечка тоже показал отличный теннис. Норвежец чуть лучше действовал в ключевых моментах.

В этом году 21-летний Легечка не смог пройти первый круг только на одном турнире ATP на харде — в Дубае его сразу же остановил Александр Зверев.

Фриц

Тейлор тоже выиграл один матч в Торонто, и для него это, конечно же, провал.

Сначала американец с трудом выиграл у француза Юго Эмбера, после чего уступил Алексу Де Минору.

В первом сете матча против австралийца Фриц вел 5:1, но каким-то образом умудрился отдать партию. В итоге — победа Де Минора 7:6, 4:6, 6:1.

Все прогнозы на теннис

Но в целом Фриц классно начал американскую серию турниров. В конце июля девятая ракетка мира взял титул в Атланте, а в начале августа дошел до полуфинала в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

На Легечку в этом матче можно поставить за 3.32, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.33.

Тейлор уже дважды обыгрывал чеха в этом году — на United Cup и на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Скорее всего, Легечка заставит американца понервничать, но до сенсации все-таки не дойдет.

Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.91.