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    Фриц третий раз в сезоне обыграет Легечку?

    Легечка — Фриц. Ставка (к. 1.91) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Легечка — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Легечка

    Иржи на прошлой неделе провел два бодрых матча на «Мастерсе» в Торонто.

    В первом круге чешский теннисист одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой (7:5, 3:6, 7:6).

    Дальше было поражение от Каспера Рууда (6:7, 4:6). Но и в этом случае Легечка тоже показал отличный теннис. Норвежец чуть лучше действовал в ключевых моментах.

    В этом году 21-летний Легечка не смог пройти первый круг только на одном турнире ATP на харде — в Дубае его сразу же остановил Александр Зверев.

    Фриц

    Тейлор тоже выиграл один матч в Торонто, и для него это, конечно же, провал.

    Сначала американец с трудом выиграл у француза Юго Эмбера, после чего уступил Алексу Де Минору.

    В первом сете матча против австралийца Фриц вел 5:1, но каким-то образом умудрился отдать партию. В итоге — победа Де Минора 7:6, 4:6, 6:1.

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    Но в целом Фриц классно начал американскую серию турниров. В конце июля девятая ракетка мира взял титул в Атланте, а в начале августа дошел до полуфинала в Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    На Легечку в этом матче можно поставить за 3.32, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.33.

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    Тейлор уже дважды обыгрывал чеха в этом году — на United Cup и на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Скорее всего, Легечка заставит американца понервничать, но до сенсации все-таки не дойдет.

    Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.91.

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    Легечка — Фриц: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Фриц третий раз в сезоне обыграет Легечку?
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