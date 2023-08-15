Россиянин Андрей Рублев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:30 мск. Руусувуори — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Эмиль в первом раунде одержал уверенную победу над Корентеном Мутэ — 6:4, 6:2.

Финн провел почти идеальный матч — у француза не было ни одного брейк-пойнта. А на первом мяче ему удалось взять 81 процент очков.

На «Мастерсе» в Торонто Руусувуори не смог пройти первый круг, проиграв на двух тай-брейках американцу Маркосу Гирону.

В начале месяца Эмиль дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. После побед над Констаном Лестьенном и Есихито Нисиокой 60-я ракетка мира проиграл Григору Димитрову.

Лучшим результатом Руусувуори на харде в текущем сезоне пока что остаетя выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

Рублев

Андрей стал одним из главных неудачников недавнего «Мастерса» в Торонто.

Вопреки ожиданиям, россиянин уже в первом матче проиграл Маккензи Макдональду — 4:6, 3:6.

Рублева снова подвела излишняя эмоциональность и желание играть максимально агрессивно, постоянно атаковать. Ошибок было чересчур много.

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Перед этим Рублев слабо выступил в Гамбурге, проиграв во втором круге Даниэлю Альтмайеру. Но там главной причиной провала была усталость.

В сезоне-2021 Рублев дошел в Цинциннати до финала.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 3.46, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.31.

В последнее время получается, что Андрей проводит классные матчи, когда в его победе есть сомнения, и наоборот — не самые удачные, когда есть уверенность, что все будет в порядке.

В общем, в каком-то смысле россиянин стал непредсказуемым игроком. Плюс надо учитывать, что финн порой демонстрирует очень классный теннис.

Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.99.