Румынка Ирина Бегу и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. Бегу — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирина Бегу

Румынская спортсменка в лице Бегу претендует на то, чтобы отобрать у Кырсти звание первой ракетки страны по причине бессрочной дисквалификации Халеп.

Не сказать, что она обладает какими-то выдающимися способностями, позволяющими ей побеждать сильных соперниц, но она умеет находить подход к победам над соперницами более высокого класса.

Последний турнир она проводила почти месяц назад, который проводился у неё на родине в городе Яссы, но в финале проиграла соотечественнице Богдан.

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В предстоящем матче против Боузковой румынка имеет шансы зацепиться за выход во второй круг, если будет играть стабильно хорошо на протяжении всего поединка.

Мария Боузкова

Боузкова находится в отличном расположении духа, поскольку её выступление на кортах «Уимблдона» явно должно было придать ей дополнительных сил.

Игра чешки на траве позволила говорить о максимальной готовности показывать и держать серьезный темп розыгрышей на протяжении всех матчей турнира.

На прошлой неделе в Монреале чешка смогла добраться до третьего круга соревнований, где потерпела поражение от Касаткиной.

В игре с Бегу именно чешка будет выглядеть более реальной претенденткой на проход во второй круг соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бегу — 2.53, победа Боузковой — 1.52.

Прогноз: Бегу сильная соперница, но Боузкова более готова к проходу дальше по дистанции.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Боузкова расправится с соперницей максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 2.23.