ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру Madden NFL 24Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах
  • 00:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» в Примере, Беллингем забил гол в дебютном матче
  • 23:55
    • ПСЖ не смог забить «Лорьяну» в матче Лиги 1
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Баварию» и стал обладателем Суперкубка Германии, у Ольмо — хет-трик
  • 21:59
    • «Ростов» всухую разгромил «Рубин»
  • 21:35
    • «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу», Исак оформил дубль
  • 19:28
    • Дубль Сперцяна обеспечил победу «Краснодару» в матче РПЛ с «Оренбургом»
  • 17:01
    • «Арсенал» справился с «Ноттингем Форестом» на старте сезона АПЛ
    Все новости спорта

    Боузкова не испытает проблем с румынкой

    Бегу — Боузкова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 14 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ирина Бегу Прогнозы на WTA Прогнозы на Мария Боузкова
    Прогноз и ставки на Бегу — Боузкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мария Боузкова
    Румынка Ирина Бегу и чешка Мария Боузкова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. Бегу — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ирина Бегу

    Румынская спортсменка в лице Бегу претендует на то, чтобы отобрать у Кырсти звание первой ракетки страны по причине бессрочной дисквалификации Халеп.

    Не сказать, что она обладает какими-то выдающимися способностями, позволяющими ей побеждать сильных соперниц, но она умеет находить подход к победам над соперницами более высокого класса.

    Последний турнир она проводила почти месяц назад, который проводился у неё на родине в городе Яссы, но в финале проиграла соотечественнице Богдан.

    Все прогнозы на теннис

    В предстоящем матче против Боузковой румынка имеет шансы зацепиться за выход во второй круг, если будет играть стабильно хорошо на протяжении всего поединка.

    Мария Боузкова

    Боузкова находится в отличном расположении духа, поскольку её выступление на кортах «Уимблдона» явно должно было придать ей дополнительных сил.

    Игра чешки на траве позволила говорить о максимальной готовности показывать и держать серьезный темп розыгрышей на протяжении всех матчей турнира.

    На прошлой неделе в Монреале чешка смогла добраться до третьего круга соревнований, где потерпела поражение от Касаткиной.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре с Бегу именно чешка будет выглядеть более реальной претенденткой на проход во второй круг соревнований.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бегу — 2.53, победа Боузковой — 1.52.

    Прогноз: Бегу сильная соперница, но Боузкова более готова к проходу дальше по дистанции.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Боузкова расправится с соперницей максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Дос Аньос — Люке
  • Бокс
  • Сегодня в 04:40
    •  2.22
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Енисей — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Базель — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Клермон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Люцерн — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лугано — Ивердон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лиллестрём — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олесунн — Хам-Кам
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бегу — Боузкова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Боузкова не испытает проблем с румынкой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры