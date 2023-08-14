Ирина Бегу
Румынская спортсменка в лице Бегу претендует на то, чтобы отобрать у Кырсти звание первой ракетки страны по причине бессрочной дисквалификации Халеп.
Не сказать, что она обладает какими-то выдающимися способностями, позволяющими ей побеждать сильных соперниц, но она умеет находить подход к победам над соперницами более высокого класса.
Последний турнир она проводила почти месяц назад, который проводился у неё на родине в городе Яссы, но в финале проиграла соотечественнице Богдан.
В предстоящем матче против Боузковой румынка имеет шансы зацепиться за выход во второй круг, если будет играть стабильно хорошо на протяжении всего поединка.
Мария Боузкова
Боузкова находится в отличном расположении духа, поскольку её выступление на кортах «Уимблдона» явно должно было придать ей дополнительных сил.
Игра чешки на траве позволила говорить о максимальной готовности показывать и держать серьезный темп розыгрышей на протяжении всех матчей турнира.
На прошлой неделе в Монреале чешка смогла добраться до третьего круга соревнований, где потерпела поражение от Касаткиной.
В игре с Бегу именно чешка будет выглядеть более реальной претенденткой на проход во второй круг соревнований.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бегу — 2.53, победа Боузковой — 1.52.
Прогноз: Бегу сильная соперница, но Боузкова более готова к проходу дальше по дистанции.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.87.
Альтернативный прогноз: Боузкова расправится с соперницей максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 2.23.