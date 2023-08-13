Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алекса Де Минора в финале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 13 августа, начало — в 23:00 мск. Синнер — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник третий раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе». Два предыдущих он проиграл — в обоих случаях в Майами.

В полуфинале Янник одержал победу над Томми Полом (6:4, 6:4), который перед этим сенсационно остановил Карлоса Алькараса.

У Синнера на этот раз не все получалось в геймах на собственной подаче, но эти ошибки он компенсировал классными действиями на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов.

В отличие от Де Минора, который за последние две недели провел целый ряд матчей, Синнер пока лишь трижлы выходил на корт после Уимблдона. Первый круг 21-летний итальянец пропускал благодаря тому, что попал в посев, а Энди Маррей, с которым он должен был встретиться в 1/8 финала, не вышел на матч из-за травмы мышц живота.

Де Минор

Алекс тем временем вторую неделю подряд добрался до финала. В мексиканском Лос-Кабосе его смог остановить только грек Стефанос Циципас.

Австралиец впервые в карьере сыграет в решающем матче на «Мастерсе».

Примечательно, что Даниил Медведев несколько дней назад сделал довольно дерзкое заявление, сказав, что Де Минор застрял на одном уровне. Сразу после этого Алекс наказал россиянина за столь смелое высказывание, одержав классную победу в двух сетах — 7:6, 7:5.

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А в полуфинале Де Минор не заметил Алехандро Давидовича-Фокину (6:1, 6:3), который на этой неделе успел обыграть Александра Зверева и Каспера Рууда.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.43, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.30.

У Янника раньше никогда не было проблем в матчах с австралийским теннисистом. В прошлом году он уверенно разобрался с Алексом на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Мадриде.

Несмотря на то, что на этой неделе Де Минор уже удивил двух игроков топ-10, мы все равно склоняемся к тому, что Синнер наконец-то возьмет первый титул на «Мастерсе».

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 2.01.