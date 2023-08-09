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    У Рууда будут проблемы в матче с Легечкой?

    Легечка — Рууд. Ставка (к. 2.31) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 03:30 мск. Легечка — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Легечка

    Для Иржи турнир начался с тяжелейшего матча против Брэндона Накашимы.

    Чех дожал американского теннисиста только на решающем тай-брейке — 7:5, 3:6, 7:6.

    Но в целом Легечка на хорошем уровне провел матч, особенно учитывая, что соперник тоже показал классную игру.

    Плюс для Иржи это был первый матч на харде за последние четыре месяца.

    Пока что лучшим результатом Легечки на твердом покрытии в этом году остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, после которого он и закрепился в топ-40. Также стоит отметить, что ему удалось добраться до четвертого круга на Уимблдоне.

    Рууд

    Каспер попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго круга.

    У норвежца вряд ли возникнут проблемы, связанные с непростым перелетом из Европы в Северную Америку. Еще на прошлой неделе он сходил на бейсбол в Торонто.

    В прошлом месяце Рууд дошел до финала на грунтовом турнире в шведском Бостаде. В решающем матче пятая ракетка мира проиграл Андрею Рублеву со счетом 6:7, 0:6.

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    В Гамбурге Рууд не смог пройти 1/4 финала, уступив Артуру Фису (0:6, 4:6), но в этом матче у него, по всей видимости, было незначительное повреждение плеча, из-за которого было сложно играть в полную силу.

    В прошлом году Рууд в начале августа дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.

    Прогноз и ставка

    На Легечку в этом матче можно поставить за 2.51, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.53.

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    Каспер в каком-то смысле удивительный теннисист. С некоторых пор свои лучшие результаты он демонстрирует, в основном, на крупных турнирах.

    Поэтому не надо сильно обращать внимание на то, что норвежец давно не играл на харде. В его случае это не так уж и принципиально.

    Ставка — победа Рууда в двух сетах за 2.31.

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    Легечка — Рууд: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. У Рууда будут проблемы в матче с Легечкой?
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