Американец Себастьян Корда сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Этчеверри — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Этчеверри

Томас на прошлой неделе дошел до полуфинала на турнире в австрийском Кицбюэле, прервав серию из трех поражений.

Перед этим аргентинец не смог пройти второй раунд на Уимблдоне и не выиграл ни одного матча в шведском Бостаде и Гамбурге.

Но сейчас есть смысл взглянуть на результаты Этчеверри на харде. Но дело в том, что здесь, по сути, не на что смотреть.

В январе 31-я ракетка мира проиграл в первом раунде турнира в Аделаиде, одержал одну победу на Открытом чемпионате Австралии, а в марте прошел круг на «Мастерсе» в Майами. Ну то есть на твердом покрытии он играет крайне редко, отдавая предпочтение грунту.

Корда

Себастьян тем временем на прошлой неделе провалил домашний турнир в Вашингтоне.

В первом же матче американец сенсационно проиграл Александру Шевченко (7:5, 6:7, 4:6).

По всей видимости, здесь сразу несколько причин поражения — и недооценка соперника, и не лучшая форма, в том числе из-за того, что в этом сезоне из-за постоянных мелких травм Корда играет крайне редко.

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После четвертьфинала на Australian Open Себастьян достойно провел лишь один турнир — на траве в Лондоне.

Прогноз и ставка

На Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.95, победу Корды букмекеры предлагают за 1.25.

У аргентинца после турнира в Кицбюэле был непростой перелет из Европы в Северную Америку, и это тоже надо учитывать. Плюс переход на не самое комфортное покрытие тоже скажется на игре Этчеверри.

В общем, на этот раз Корда не должен разочаровать своих поклонников.

Ставка — победа Корды с форой по геймам (-4,5) за 2.00.