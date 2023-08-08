Этчеверри
Томас на прошлой неделе дошел до полуфинала на турнире в австрийском Кицбюэле, прервав серию из трех поражений.
Перед этим аргентинец не смог пройти второй раунд на Уимблдоне и не выиграл ни одного матча в шведском Бостаде и Гамбурге.
Но сейчас есть смысл взглянуть на результаты Этчеверри на харде. Но дело в том, что здесь, по сути, не на что смотреть.
В январе 31-я ракетка мира проиграл в первом раунде турнира в Аделаиде, одержал одну победу на Открытом чемпионате Австралии, а в марте прошел круг на «Мастерсе» в Майами. Ну то есть на твердом покрытии он играет крайне редко, отдавая предпочтение грунту.
Корда
Себастьян тем временем на прошлой неделе провалил домашний турнир в Вашингтоне.
В первом же матче американец сенсационно проиграл Александру Шевченко (7:5, 6:7, 4:6).
По всей видимости, здесь сразу несколько причин поражения — и недооценка соперника, и не лучшая форма, в том числе из-за того, что в этом сезоне из-за постоянных мелких травм Корда играет крайне редко.
После четвертьфинала на Australian Open Себастьян достойно провел лишь один турнир — на траве в Лондоне.
Прогноз и ставка
На Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.95, победу Корды букмекеры предлагают за 1.25.
У аргентинца после турнира в Кицбюэле был непростой перелет из Европы в Северную Америку, и это тоже надо учитывать. Плюс переход на не самое комфортное покрытие тоже скажется на игре Этчеверри.
В общем, на этот раз Корда не должен разочаровать своих поклонников.
Ставка — победа Корды с форой по геймам (-4,5) за 2.00.