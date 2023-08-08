ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа Людмила СамсоноваСамсонова провалила защиту титула, Циципас выиграл первый турнир в сезоне, а Тим впервые за три года дошел до финала Татьяна СуаресПрагматичная победа Сэндхагена, очередной провал Андраде. Обзор карда UFC Nashville
  • 21:59
    • «ПСЖ» объявил о трансфере Рамуша
  • 21:48
    • Зоммер стал игроком «Интера»
  • 20:17
    • ПАОК объявил о переходе Оздоева
    Все новости спорта

    Потапова способна забрать матч себе?

    Потапова — Мухова. Ставка (к. 2.45) и прогноз на матч турнира в Монреале 08 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Потапова Прогнозы на Каролина Мухова
    Прогноз и ставки на Потапова — Мухова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и чешка Каролина Мухова встретятся в первом круге турнира в Монреале. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Потапова — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Анастасия Потапова

    Потапову однозначно можно похвалить за достижения, которые она демонстрирует в спортивном плане по этому году.

    Она добиралась до решающих стадий нескольких серьезных соревнований, и чтобы пройти еще дальше ей не хватало совсем чуть-чуть.

    При всем этом на последнем американском соревновании в столице США россиянка даже не смогла выйти на матч против швейцарки Бенчич из-за каких-то проблем со здоровьем.

    Все прогнозы на теннис

    Перед игрой с Муховой есть определенная тревога, что у Насти может получиться игра, но радует, что и сама чешка находится отнюдь не в лучшем расположении духа.

    Каролина Мухова

    Чешка Мухова определенно еще находится в состоянии празднования своего успеха на относительно недавно сыгранном «Ролан Гаррос».

    После проигранного финала Свентек спортсменка из Чехии провела всего лишь три матча, два из которых были проиграны.

    Видно, что Каролине не хватает физике, а при выполнении некоторых ударов прицел сбит безнадежно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В таком состоянии противостоять россиянке Потаповой она сможет в полной мере только в случае с недостаточным уровнем спортивной готовности её оппонентки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Потаповой — 2.45, победа Муховой — 1.55.

    Прогноз: Потапова приложит максимум усилий, чтобы победить.

    Ставка: П1 за 2.45.

    Альтернативный прогноз: Будет задорный теннис на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • 07/08/2023 в 23:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колумбия (жен) — Ямайка (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Франция (жен) — Марокко (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсонова — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Астана — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Даугавпилс — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ракув — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Копенгаген — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСВ — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Потапова — Мухова: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на теннис. Потапова способна забрать матч себе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры