Россиянка Анастасия Потапова и чешка Каролина Мухова встретятся в первом круге турнира в Монреале. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Потапова — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Анастасия Потапова

Потапову однозначно можно похвалить за достижения, которые она демонстрирует в спортивном плане по этому году.

Она добиралась до решающих стадий нескольких серьезных соревнований, и чтобы пройти еще дальше ей не хватало совсем чуть-чуть.

При всем этом на последнем американском соревновании в столице США россиянка даже не смогла выйти на матч против швейцарки Бенчич из-за каких-то проблем со здоровьем.

Все прогнозы на теннис

Перед игрой с Муховой есть определенная тревога, что у Насти может получиться игра, но радует, что и сама чешка находится отнюдь не в лучшем расположении духа.

Каролина Мухова

Чешка Мухова определенно еще находится в состоянии празднования своего успеха на относительно недавно сыгранном «Ролан Гаррос».

После проигранного финала Свентек спортсменка из Чехии провела всего лишь три матча, два из которых были проиграны.

Видно, что Каролине не хватает физике, а при выполнении некоторых ударов прицел сбит безнадежно.

В таком состоянии противостоять россиянке Потаповой она сможет в полной мере только в случае с недостаточным уровнем спортивной готовности её оппонентки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Потаповой — 2.45, победа Муховой — 1.55.

Прогноз: Потапова приложит максимум усилий, чтобы победить.

Ставка: П1 за 2.45.

Альтернативный прогноз: Будет задорный теннис на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.48.