ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Локомотив»Время избавляться от Дзюбы. ЦСКА блестяще сыграл на слабых местах «Локо» АндреНовый Фабиньо для «Ливерпуля»? Почему опорника «Флуминенсе» Андре связывают с переходом на «Энфилд» «Рубин» — «Спартак»Победная поступь «Спартака». Новички красно-белых вывели команду в лидеры РПЛ
  • 10:43
    • ЦСКА предложили подписать экс-игрока сборной Англии
  • 06:54
    • Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне
  • 00:18
    • В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Вердером» по Тикнизяну
  • 23:16
    • Гол Малкома в дебютном матче помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттихад»
    Все новости спорта

    Грикспор снова проиграет Эвансу?

    Грикспор — Эванс. Ставка (к. 2.29) и прогноз на финал турнира в Вашингтоне 7 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниэль Эванс Прогнозы на Таллон Грикспор
    Прогноз и ставки на Грикспор — Эванс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Таллон Грикспор
    Британец Дэн Эванс сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в финале турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 7 августа, начало — в 00:00 мск. Грикспор — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грикспор

    Таллон третий раз в сезоне и карьере сыграет в финале турнира ATP. Этот год получается по-настоящему прорывным для нидерландца.

    В полуфинале Грикспор выиграл у американца Тейлора Фрица — 3:6, 6:3, 6:2.

    Это была его первая победа над соперником из топ-10.

    Фриц, накануне сыгравший за день два матча, похоже, так и смог нормально восстановиться, в отличие от Таллона, который здорово провел и второй сет, и решающий.

    Грикспор выиграл два предыдущих финала — в Пуне (Индия) и Хертогебосе.

    Эванс

    Для Дэна это первый финал в этом году. И надо сказать, что его выступление на этой неделе стало большим сюрпризом.

    Перед этим у британца была ужасная серия — он не смог пройти первый раунд сразу на шести турнирах ATP.

    Но в столице США Эванс играет выше всяких похвал.

    Все прогнозы на теннис

    После волевой победы над Грегуаром Баррером 30-я ракетка мира остановил Александра Шевченко, Фрэнсиса Тиафо и Григора Димитрова, при этом не проиграв ни сета.

    Прогноз и ставка

    На Грикспора в этом матче можно поставить за 1.72, победу Эванса букмекеры предлагают за 2.11.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    С одной стороны, матч действительно сложный, но при этом есть один интересный нюанс. В прошлом году Дэн обыграл нидерландца в матче Кубка Дэвиса и на турнире в Антверпене. И в обоих случаях ему хватило двух сетов.

    В общем, учитывая, насколько Эванс непредсказуем, есть смысл не трогать ставки на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лозанна — Ивердон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Сириус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Балтика — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Санкт-Галлен — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.98
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Саннефьорд — Сарпсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тромсё — Лиллестрём
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грикспор — Эванс: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на теннис. Грикспор снова проиграет Эвансу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры