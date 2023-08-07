Британец Дэн Эванс сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в финале турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 7 августа, начало — в 00:00 мск. Грикспор — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грикспор

Таллон третий раз в сезоне и карьере сыграет в финале турнира ATP. Этот год получается по-настоящему прорывным для нидерландца.

В полуфинале Грикспор выиграл у американца Тейлора Фрица — 3:6, 6:3, 6:2.

Это была его первая победа над соперником из топ-10.

Фриц, накануне сыгравший за день два матча, похоже, так и смог нормально восстановиться, в отличие от Таллона, который здорово провел и второй сет, и решающий.

Грикспор выиграл два предыдущих финала — в Пуне (Индия) и Хертогебосе.

Эванс

Для Дэна это первый финал в этом году. И надо сказать, что его выступление на этой неделе стало большим сюрпризом.

Перед этим у британца была ужасная серия — он не смог пройти первый раунд сразу на шести турнирах ATP.

Но в столице США Эванс играет выше всяких похвал.

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После волевой победы над Грегуаром Баррером 30-я ракетка мира остановил Александра Шевченко, Фрэнсиса Тиафо и Григора Димитрова, при этом не проиграв ни сета.

Прогноз и ставка

На Грикспора в этом матче можно поставить за 1.72, победу Эванса букмекеры предлагают за 2.11.

С одной стороны, матч действительно сложный, но при этом есть один интересный нюанс. В прошлом году Дэн обыграл нидерландца в матче Кубка Дэвиса и на турнире в Антверпене. И в обоих случаях ему хватило двух сетов.

В общем, учитывая, насколько Эванс непредсказуем, есть смысл не трогать ставки на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29.