Харрис
На прошлой неделе Ллойд прошел квалификацию в Атланте. В основной сетке ему удалось выиграть лишь один матч.
После волевой победы над австралийцем Джеймсом Даквортом южноафриканец уступил французу Юго Эмберу.
После травмы лучшим результатом Харриса пока что остается выход в полуфинал травяного турнира на Мальорке.
Также стоит отметить, что в начале года он удачно провел несколько турниров на харде. Правда, это было на «челленджерах».
Два года назад Ллойд выиграл в Вашингтоне у Рафаэля Надаля.
Нисикори
Кэй на недавнем турнире в Атланте впервые за два года дошел до четвретьфинала на уровне ATP.
Несмотря на все сомнения, японцу все-таки удалось набрать форму. По поводу топ-50 сложно сказать, но в первую сотню он, скорее всего, вернется.
На прошлой неделе бывшая четвертая ракетка мира выиграл у австралийца Джордана Томпсона и китайца Шана Цзюньчэня.
В четвертьфинале Нисикори проиграл американцу Тейлору Фриц (4:6, 2:6). Против представителей топ-10 ему пока сложно играть, но через некоторое время ситуация вполне может поменяться в лучшую сторону.
Прогноз и ставка
На Харриса в этом матче можно поставить за 2.21, победу Нисикори букмекеры предлагают з 1.66.
Здесь все-таки лучше не трогать ставки на исход. Матч наверняка получится напряженным, и вполне вероятно, что теннисистам не хватит двух партий.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.