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    Сможет ли Нисикори пройти первый раунд в Вашингтоне?

    Харрис — Нисикори. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вашингтоне 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Харрис — Нисикори
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    Кэй Нисикори
    Японец Кэй Нисикори сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 18:00 мск. Харрис — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Мужчины 01 Августа 2023 года

    Харрис

    На прошлой неделе Ллойд прошел квалификацию в Атланте. В основной сетке ему удалось выиграть лишь один матч.

    После волевой победы над австралийцем Джеймсом Даквортом южноафриканец уступил французу Юго Эмберу.

    После травмы лучшим результатом Харриса пока что остается выход в полуфинал травяного турнира на Мальорке.

    Также стоит отметить, что в начале года он удачно провел несколько турниров на харде. Правда, это было на «челленджерах».

    Два года назад Ллойд выиграл в Вашингтоне у Рафаэля Надаля.

    Нисикори

    Кэй на недавнем турнире в Атланте впервые за два года дошел до четвретьфинала на уровне ATP.

    Несмотря на все сомнения, японцу все-таки удалось набрать форму. По поводу топ-50 сложно сказать, но в первую сотню он, скорее всего, вернется.

    На прошлой неделе бывшая четвертая ракетка мира выиграл у австралийца Джордана Томпсона и китайца Шана Цзюньчэня.

    Все прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Нисикори проиграл американцу Тейлору Фриц (4:6, 2:6). Против представителей топ-10 ему пока сложно играть, но через некоторое время ситуация вполне может поменяться в лучшую сторону.

    Прогноз и ставка

    На Харриса в этом матче можно поставить за 2.21, победу Нисикори букмекеры предлагают з 1.66.

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    Здесь все-таки лучше не трогать ставки на исход. Матч наверняка получится напряженным, и вполне вероятно, что теннисистам не хватит двух партий.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

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    Харрис — Нисикори: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Нисикори пройти первый раунд в Вашингтоне?
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