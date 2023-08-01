Японец Кэй Нисикори сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 18:00 мск. Харрис — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харрис

На прошлой неделе Ллойд прошел квалификацию в Атланте. В основной сетке ему удалось выиграть лишь один матч.

После волевой победы над австралийцем Джеймсом Даквортом южноафриканец уступил французу Юго Эмберу.

После травмы лучшим результатом Харриса пока что остается выход в полуфинал травяного турнира на Мальорке.

Также стоит отметить, что в начале года он удачно провел несколько турниров на харде. Правда, это было на «челленджерах».

Два года назад Ллойд выиграл в Вашингтоне у Рафаэля Надаля.

Нисикори

Кэй на недавнем турнире в Атланте впервые за два года дошел до четвретьфинала на уровне ATP.

Несмотря на все сомнения, японцу все-таки удалось набрать форму. По поводу топ-50 сложно сказать, но в первую сотню он, скорее всего, вернется.

На прошлой неделе бывшая четвертая ракетка мира выиграл у австралийца Джордана Томпсона и китайца Шана Цзюньчэня.

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале Нисикори проиграл американцу Тейлору Фриц (4:6, 2:6). Против представителей топ-10 ему пока сложно играть, но через некоторое время ситуация вполне может поменяться в лучшую сторону.

Прогноз и ставка

На Харриса в этом матче можно поставить за 2.21, победу Нисикори букмекеры предлагают з 1.66.

Здесь все-таки лучше не трогать ставки на исход. Матч наверняка получится напряженным, и вполне вероятно, что теннисистам не хватит двух партий.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.