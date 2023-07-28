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    Сможет ли Нисикори обыграть 18-летнего китайца?

    Нисикори — Цзюньчэн Шан. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Атланте 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Цзюньчэн Шан
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    Кэй Нисикори
    Японец Кэй Нисикори сыграет против китайца Цзюньчэн Шана во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 28 июля, начало — в 03:30 мск. Нисикори — Цзюньчэн Шан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 28 Июля 2023 года

    Нисикори

    Кэй в первом круге выиграл у австралийца Джордана Томпсона — 7:6, 7:6.

    Это была первая победа японца на уровне ATP после возвращения в тур. Как известно, он пропустил почти два года из-за различных травм.

    Оба теннисиста здорово держали подачу, но бывшая четвертая ракетка мира был чуть лучше в ключевых эпизодах.

    Для Нисикори это очень важный результат в психологическом плане. Несмотря на большой перерыв он по-прежнему способен обыгрывать сложных соперников.

    Цзюньчэн Шан

    Шан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Энцо Казо.

    В первом круге 18-летний теннисист остановил американца Бена Шелтона — 6:4, 6:4. Это была его первая победа над соперником из топ-50.

    Цзюньчэн сделал по брейку в каждой партии, при этом не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.

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    В этом матче Шан подтвердил статус, возможно, самого талантливого китайского теннисиста.

    Ранее в этом сезоне Цзюньчэн прошел квалификацию на Australian Open и на «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Нисикори в этом матче можно поставить за 1.57, победу Цзюньчэна букмекеры предлагают за 2.40.

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    Кэй набрал отличную форму, но все равно нет уверенности в том, что он сможет обыграть способного китайца.

    Вполне вероятно, что все решится только в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Нисикори — Цзюньчэн Шан: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Нисикори обыграть 18-летнего китайца?
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