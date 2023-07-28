Японец Кэй Нисикори сыграет против китайца Цзюньчэн Шана во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 28 июля, начало — в 03:30 мск. Нисикори — Цзюньчэн Шан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисикори

Кэй в первом круге выиграл у австралийца Джордана Томпсона — 7:6, 7:6.

Это была первая победа японца на уровне ATP после возвращения в тур. Как известно, он пропустил почти два года из-за различных травм.

Оба теннисиста здорово держали подачу, но бывшая четвертая ракетка мира был чуть лучше в ключевых эпизодах.

Для Нисикори это очень важный результат в психологическом плане. Несмотря на большой перерыв он по-прежнему способен обыгрывать сложных соперников.

Цзюньчэн Шан

Шан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Энцо Казо.

В первом круге 18-летний теннисист остановил американца Бена Шелтона — 6:4, 6:4. Это была его первая победа над соперником из топ-50.

Цзюньчэн сделал по брейку в каждой партии, при этом не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.

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В этом матче Шан подтвердил статус, возможно, самого талантливого китайского теннисиста.

Ранее в этом сезоне Цзюньчэн прошел квалификацию на Australian Open и на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

На Нисикори в этом матче можно поставить за 1.57, победу Цзюньчэна букмекеры предлагают за 2.40.

Кэй набрал отличную форму, но все равно нет уверенности в том, что он сможет обыграть способного китайца.

Вполне вероятно, что все решится только в третьем сете.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.