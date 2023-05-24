Венгерка Тимея Бабош и американка Слоан Стивенс встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 14:30 мск. Бабош — Стивенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тимея Бабош

Бабош в последние сезоны значительно сдала, но в этом году она всерьез вернуть себе утраченные позиции.

В последнее время венгерская теннисистка играла исключительно на турнирах категории ITF и к нынешнему поединку против Ситивенс у неё просто невероятная серия из побед.

Последний раз Тимея проигрывала больше двух (!) месяцев назад. И сейчас у венгерской спортсменки длится 18-матчевая победная серия.

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С таким багажом даже в матче против первой сеяной в лице Стивенс у Бабош весьма неплохие шансы на победу.

Слоан Стивенс

Стивенс уже который год не выпадает из первой полусотни лучших теннисисток мира, а это говорит о более, чем серьезном уровне американки.

Иногда она может давать маху, но в большинстве своем игра соответствует посеву и номеру в рейтинге на определенный момент времени.

В Риме у Слоан игра откровенно не задалась, поскольку она выбыла уже во втором круге престижных соревнований, проиграв белоруске Азаренко.

В предстоящем поединке против Бабош не стоит расслабляться, поскольку победная серия венгерской спортсменки действительно впечатляет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Бабош— 3.30, победа Стивенс — 1.34.

Прогноз: Наварро хороша в последний месяц, но здесь победу отпразднует швейцарская теннисистка.

Ставка: П1 за 3.30.

Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет мало геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.01.