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    Бабош способна пройти первую сеяную турнира?

    Бабош — Стивенс. Ставка (к.3.30) и прогноз на матч второго круга в Рабате, 24 мая 2023 года

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    Тимея Бабош
    Венгерка Тимея Бабош и американка Слоан Стивенс встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 14:30 мск. Бабош — Стивенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 24 Мая 2023 года

    Тимея Бабош

    Бабош в последние сезоны значительно сдала, но в этом году она всерьез вернуть себе утраченные позиции.

    В последнее время венгерская теннисистка играла исключительно на турнирах категории ITF и к нынешнему поединку против Ситивенс у неё просто невероятная серия из побед.

    Последний раз Тимея проигрывала больше двух (!) месяцев назад. И сейчас у венгерской спортсменки длится 18-матчевая победная серия.

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    С таким багажом даже в матче против первой сеяной в лице Стивенс у Бабош весьма неплохие шансы на победу.

    Слоан Стивенс

    Стивенс уже который год не выпадает из первой полусотни лучших теннисисток мира, а это говорит о более, чем серьезном уровне американки.

    Иногда она может давать маху, но в большинстве своем игра соответствует посеву и номеру в рейтинге на определенный момент времени.

    В Риме у Слоан игра откровенно не задалась, поскольку она выбыла уже во втором круге престижных соревнований, проиграв белоруске Азаренко.

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    В предстоящем поединке против Бабош не стоит расслабляться, поскольку победная серия венгерской спортсменки действительно впечатляет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Бабош— 3.30, победа Стивенс — 1.34.

    Прогноз: Наварро хороша в последний месяц, но здесь победу отпразднует швейцарская теннисистка.

    Ставка: П1 за 3.30.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет мало геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.01.

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    Бабош — Стивенс: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Бабош способна пройти первую сеяную турнира?
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