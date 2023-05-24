Тимея Бабош
Бабош в последние сезоны значительно сдала, но в этом году она всерьез вернуть себе утраченные позиции.
В последнее время венгерская теннисистка играла исключительно на турнирах категории ITF и к нынешнему поединку против Ситивенс у неё просто невероятная серия из побед.
Последний раз Тимея проигрывала больше двух (!) месяцев назад. И сейчас у венгерской спортсменки длится 18-матчевая победная серия.
С таким багажом даже в матче против первой сеяной в лице Стивенс у Бабош весьма неплохие шансы на победу.
Слоан Стивенс
Стивенс уже который год не выпадает из первой полусотни лучших теннисисток мира, а это говорит о более, чем серьезном уровне американки.
Иногда она может давать маху, но в большинстве своем игра соответствует посеву и номеру в рейтинге на определенный момент времени.
В Риме у Слоан игра откровенно не задалась, поскольку она выбыла уже во втором круге престижных соревнований, проиграв белоруске Азаренко.
В предстоящем поединке против Бабош не стоит расслабляться, поскольку победная серия венгерской спортсменки действительно впечатляет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Бабош— 3.30, победа Стивенс — 1.34.
Прогноз: Наварро хороша в последний месяц, но здесь победу отпразднует швейцарская теннисистка.
Ставка: П1 за 3.30.
Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет мало геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.01.