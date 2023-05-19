Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Ангелины Калининой в полуфинале турнира в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Кудерметова — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Вероника дошла до полуфинала на втором турнире WTA 1000 подряд.

В начале месяца россиянка пробилась в четверку лучших в Мадриде. В 1/2-й ее остановила Ига Свентек.

В Риме Кудерметова начала с победы над Нурией Парризас-Диас, после чего выиграла у Анастасии Потаповой.

В четвертом раунде Вероника разгромила чешку Мари Боузкову — 6:2, 6:2, а в четвертьфинале одержала волевую победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь — 3:6, 6:3, 6:4.

Калинина

Украинка тем временем впервые в карьере добралась до полуфинала на уровне WTA 1000.

Но, как ни странно, это нельзя назвать большой сенсацией. Например, в прошлом году Ангелина дошла до четвертьфинала в Мадриде.

В первом матче римского турнира Калинина разгромила Анну Блинкову. Дальше была победа над Софией Кенин (6:4, 6:2), которая во втором круге сенсационно остановила Арину Соболенко.

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После этого 47-я ракетка мира одержала волевую победу над Мэдисон Киз — 2:6, 6:2, 6:4.

Самым же сложным пока что был матч против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя — 6:7, 7:6, 6:3.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Калининой букмекеры предлагают за 2.62.

В начале сезона Вероника проиграла украинке на турнире в Дубае — 3:6, 7:5, 5:7.

Скорее всего, в предстоящем матче у россиянки тоже будут проблемы. Калинина опаснее всего как раз на грунте.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.