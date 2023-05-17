Две россиянки в лице Камиллы Рахимовой и Мирры Андреевой встретятся во втором круге «челленджера» в Париже. Матч пройдет 17 мая, начало — в 17:30 мск. Рахимова — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камилла Рахимова

Рахимова провела несколько вполне запоминающихся турниров за последние месяцы, но все равно ничего серьезного по ним не добилась.

Когда у россиянки есть желание играть и уверенность в своих силах она может попадать сложнейшие удары, но проблема в том, что такое случается всего лишь несколько раз за месяц.

На французском турнире она уже обыграла одну российскую спортсменку в лице Полины Кудерметовой. Получится ли разобраться со второй?

Все прогнозы на теннис

В матче против юной соотечественницы в лице Андреевой Рахимова не выглядит фавориткой, поэтому её проход по дистанции дальше вполне можно будет считать сенсационным.

Мирра Андреева

Андреева после прорывного Мадрида продолжает терроризировать своих соперниц и не собирается сбавлять набранный ход.

В первом поединке на турнире она не заметила сопротивления американки Мандлик и теперь готовится «пообедать» Рахимовой.

Если ритм её игры будет такой же динамичный и высокий, как в предыдущих поединках, то победу она одержит довольно легко и непринужденно.

Андреева не прочь забраться, как можно дальше по турниру, и у неё вполне это может получиться, если она будет это делать без лишней суеты.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Андрееву в этом поединке: победа Рахимовой — 3.44, победа Андреевой — 1.31.

Прогноз: Рахимова выглядит вполне неплохо на данном отрезке игры, но Андреева просто творит чудеса.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.76.

Альтернативный прогноз: Будет ожесточенный трехсетовый поединок, который может растянуться надолго.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.72.