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    Андреева не оставит шансов более опытной сопернице?

    Рахимова — Андреева. Прогноз, ставка (к. 1.76) на матч второго круга в Париже, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Андреева
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    Мирра Андреева
    Две россиянки в лице Камиллы Рахимовой и Мирры Андреевой встретятся во втором круге «челленджера» в Париже. Матч пройдет 17 мая, начало — в 17:30 мск. Рахимова — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Камилла Рахимова

    Рахимова провела несколько вполне запоминающихся турниров за последние месяцы, но все равно ничего серьезного по ним не добилась.

    Когда у россиянки есть желание играть и уверенность в своих силах она может попадать сложнейшие удары, но проблема в том, что такое случается всего лишь несколько раз за месяц.

    На французском турнире она уже обыграла одну российскую спортсменку в лице Полины Кудерметовой. Получится ли разобраться со второй?

    Все прогнозы на теннис

    В матче против юной соотечественницы в лице Андреевой Рахимова не выглядит фавориткой, поэтому её проход по дистанции дальше вполне можно будет считать сенсационным.

    Мирра Андреева

    Андреева после прорывного Мадрида продолжает терроризировать своих соперниц и не собирается сбавлять набранный ход.

    В первом поединке на турнире она не заметила сопротивления американки Мандлик и теперь готовится «пообедать» Рахимовой.

    Если ритм её игры будет такой же динамичный и высокий, как в предыдущих поединках, то победу она одержит довольно легко и непринужденно.

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    Андреева не прочь забраться, как можно дальше по турниру, и у неё вполне это может получиться, если она будет это делать без лишней суеты.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Андрееву в этом поединке: победа Рахимовой — 3.44, победа Андреевой — 1.31.

    Прогноз: Рахимова выглядит вполне неплохо на данном отрезке игры, но Андреева просто творит чудеса.

    Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Будет ожесточенный трехсетовый поединок, который может растянуться надолго.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.72.

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    Рахимова — Андреева: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Андреева не оставит шансов более опытной сопернице?
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