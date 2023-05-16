ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Холанн против Бензема на «Этихаде», второй раунд миланского дерби Илкай ГюндоганТрансферный дайджест. 9-15 мая ХавиСкучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью
    Все новости спорта

    Бразильянка испытает сложности с Калининой?

    Аддад Майа — Калинина. Прогноз, ставка (к. 1.68) на матч четвертьфинала в Риме, 16 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Беатрис Аддад Майя Прогнозы на Ангелина Калинина
    Прогноз и ставки на Аддад Майа — Калинина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беатрис Аддад Майа
    Бразильянка Беатрис Аддад Майа и украинка Ангелина Калинина встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Аддад Майа — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Женщины 16 Мая 2023 года

    Беатрис Аддад Майа

    Аддад Майа показывает весьма содержательную игру на грунте, что даже для её поклонников откровенный сюрприз.

    В последнем сыгранном матче она не заметила Осорио Серрано, которая прогрессирует максимально быстро и становится серьезной соперницей для двадцатки лучших.

    Мощная подача вкупе с разводящими ударами по периметру корта сделали свое дело, а колумбийке попросту не хватало скорости бегать за всеми мячами подряд.

    Все прогнозы на теннис

    Бразильянка более явный фаворит на продолжение борьбы в итальянском турнире, но Калинина не так проста, как может показаться на первый взгляд.

    Ангелина Калинина

    Калинина вернулась полностью и это можно утверждать с полной долей ответственности.

    Её матч против Мэдисон Киз стал наиболее ярким подтверждением этого тезиса. Поскольку на протяжении всех трех сетов Ангелина играла исключительно в атаку и не позволяла американке даже вздохнуть.

    Это уже вторая американка подряд на турнирном пути украинки, которая был обыграна в отличном атакующем стиле.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре против бразильянки будет сложно победить, но замахнуться на викторию Калинина вполне способна.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.68, победа Калининой — 2.20.

    Прогноз: Бразильянка пройдет дальше, но ей будет непросто.

    Ставка: П1 за 1.68.

    Альтернативный прогноз: Калинина навяжет борьбу, и три сета в этом поединке мы увидим.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.05
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Жен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Баньис — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Серундоло — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рууд — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Попырин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джокович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бланкано — Соуза
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саснович — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мартерер — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крюгер — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Алашкерт — ЦСКА Ереван
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аддад Майа — Калинина: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Бразильянка испытает сложности с Калининой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры