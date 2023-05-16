Беатрис Аддад Майа
Аддад Майа показывает весьма содержательную игру на грунте, что даже для её поклонников откровенный сюрприз.
В последнем сыгранном матче она не заметила Осорио Серрано, которая прогрессирует максимально быстро и становится серьезной соперницей для двадцатки лучших.
Мощная подача вкупе с разводящими ударами по периметру корта сделали свое дело, а колумбийке попросту не хватало скорости бегать за всеми мячами подряд.
Бразильянка более явный фаворит на продолжение борьбы в итальянском турнире, но Калинина не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Ангелина Калинина
Калинина вернулась полностью и это можно утверждать с полной долей ответственности.
Её матч против Мэдисон Киз стал наиболее ярким подтверждением этого тезиса. Поскольку на протяжении всех трех сетов Ангелина играла исключительно в атаку и не позволяла американке даже вздохнуть.
Это уже вторая американка подряд на турнирном пути украинки, которая был обыграна в отличном атакующем стиле.
В игре против бразильянки будет сложно победить, но замахнуться на викторию Калинина вполне способна.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.68, победа Калининой — 2.20.
Прогноз: Бразильянка пройдет дальше, но ей будет непросто.
Ставка: П1 за 1.68.
Альтернативный прогноз: Калинина навяжет борьбу, и три сета в этом поединке мы увидим.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.64.