Бразильянка Беатрис Аддад Майа и украинка Ангелина Калинина встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Аддад Майа — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Беатрис Аддад Майа

Аддад Майа показывает весьма содержательную игру на грунте, что даже для её поклонников откровенный сюрприз.

В последнем сыгранном матче она не заметила Осорио Серрано, которая прогрессирует максимально быстро и становится серьезной соперницей для двадцатки лучших.

Мощная подача вкупе с разводящими ударами по периметру корта сделали свое дело, а колумбийке попросту не хватало скорости бегать за всеми мячами подряд.

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Бразильянка более явный фаворит на продолжение борьбы в итальянском турнире, но Калинина не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Ангелина Калинина

Калинина вернулась полностью и это можно утверждать с полной долей ответственности.

Её матч против Мэдисон Киз стал наиболее ярким подтверждением этого тезиса. Поскольку на протяжении всех трех сетов Ангелина играла исключительно в атаку и не позволяла американке даже вздохнуть.

Это уже вторая американка подряд на турнирном пути украинки, которая был обыграна в отличном атакующем стиле.

В игре против бразильянки будет сложно победить, но замахнуться на викторию Калинина вполне способна.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.68, победа Калининой — 2.20.

Прогноз: Бразильянка пройдет дальше, но ей будет непросто.

Ставка: П1 за 1.68.

Альтернативный прогноз: Калинина навяжет борьбу, и три сета в этом поединке мы увидим.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.64.