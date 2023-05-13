Грек Стефанос Циципас сыграет против португальца Нуну Боржеса во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Циципас — Боржес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос, как обычно, сильно проводит грунтовую часть сезона. Правда, в этом году у него пока нет титулов на этом покрытии.

На прошлой неделе грек дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Дальше его не пустил Ян-Леннард Штруфф.

Безусловно, это поражение стало сенсацией, но, с другой стороны, надо реально учитывать тот факт, что немец провел лучший турнир в карьере.

В Барселоне Циципас добрался до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу, своему, наверное, самому неудобному сопернику.

В прошлом году Циципас дошел в Риме до финала. В решающем матче Стеф уступил Новаку Джоковичу.

Боржес

Нуну тем временем начал турнир с классной победы над Душаном Лайовичем, который в прошлом месяце обыграл Новака Джоковича и Андрея Рублева.

Португалец спокойно разобрался с опытным сербом — 6:4, 6:1.

На прошлой неделе Боржес не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, сразу же проиграв французу Арольду Майо.

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Кроме того, Нуну не выиграл ни одного матча в Эшториле и Мадриде, а в Барселоне после победы над Ильей Ивашко уступил Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Циципаса. На Боржеса в этом матче можно поставить за 7.00.

Несмотря на то, что португалец показал классный теннис против Лайовиа, у Циципаса, скорее всего, не будет проблем в предстоящем матче.

Нуну банально не справится с классной подачей соперника.

Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-5,5) за 2.05.