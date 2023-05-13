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    Аргентинец будет разгромлен?

    Пелья — Давидович Фокина. Прогноз, ставка (к. 2.44) на матч второго круга в Риме, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пелья — Давидович Фокина
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    Алехандро Давидович Фокина
    Аргентинец Гвидо Пелья и испанец Алехандро Давидович Фокина встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Пелья — Давидович Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гвидо Пелья

    Пелья неожиданно для всех воскрес из пепла, поскольку про него не было слышно на высшем уровне уже несколько сезонов.

    За всю свою профессиональную карьеру аргентинец добивался весомых успехов. Но все они в прошлом.

    У Пельи потрясающее чувство мяча и особенно хорошо это проявляется на грунте, когда он находит идеальную точку удара.

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    В матче против Давидовича Фокины у него шансов чуть больше, чем ничего, поскольку молодой и задорный испанец просто замучает Гвидо в длительных розыгрышах.

    Алехандро Давидович Фокина

    Давидович Фокина снова начинает нервничать, и это максимально негативно сказывается на качестве его игры и результатах.

    В Мадриде он проиграл сам себе, просто бездарно слив матч хорвату Чоричу, хотя держал нити его игры в своих руках.

    Лучшим показателем по этому сезону является пока что четвертьфинал Индиан-Уэллса, где он проиграл россиянину Медведеву.

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    В преддверии скорого старта «Ролан Гаррос» нужно максимально близко подойти к своей оптимальной форме, поэтому турнир в Риме надо провести максимально спокойно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Давидовича Фокины — 1.20, победа Пельи — 4.70.

    Прогноз: Давидович Фокина не оставит никаких шансов своему сопернику.

    Ставка: Ф2 (-6) за 2.44.

    Альтернативный прогноз: Будет разгром аргентинца.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.88.

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    Пелья — Давидович Фокина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Аргентинец будет разгромлен?
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