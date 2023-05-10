Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко встретятся в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 15:00 мск. Цуренко — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Цуренко

Леся довольно успешно проводит сезон. Совсем недавно она вернулась в топ-70 и занимает теперь 68-е место.

В конце апреля украинская теннисистка дошла до третьего раунда на крупном турнире в Мадриде.

Цуренко выиграла у итальянки Лючии Бронцетти и швейцарки Жиль Тайкманн, после чего уступила Дарье Касаткиной (4:6, 2:6).

В Чарльстоне 33-летняя теннисистка прошла один раунд. Во втором круге ее остановила Онс Жабер.

Одним из главных успехов Цуренко в этом году остается выход в финал турнира в Хуахине (Таиланд). А еще ей удалось дойти до третьего круга в Индиан-Уэллсе.

Свитолина

Элина попала в основную сетку по защищенному рейтингу. После годичной паузы она оказалась за пределами первой тысячи, но, по всей видимости, уже в ближайшем будущем украинка приблизится к топ-100.

После выхода в полуфинал на недавнем турнире в Сен-Мало (Франция) Свитолина поднялась на 540-е место.

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К слову, это был первый случай в сезоне, когда бывшая третья ракетка мира смогла выиграть больше одного матча.

В Мадриде Элина в первом же матче уступила белоруске Александра Соснович.

Свитолина дважды выигрывала турнир в Мадриде — в сезонах-2017 и 2018.

Прогноз и ставка

На Цуренко в этом матче можно поставить за 1.58, победу Свитолиной букмекеры предлагают 2.38.

Возможно, месяц назад Леся и смогла бы выиграть у соотечественницы. Но сейчас — нет. Дальше пройдет Элина, которая банально талантливее.

Ставка — победа Свитолиной за 2.38.