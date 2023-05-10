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    Сможет ли Свитолина обыграть Цуренко?

    Цуренко — Свитолина. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Цуренко — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко встретятся в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 15:00 мск. Цуренко — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Цуренко

    Леся довольно успешно проводит сезон. Совсем недавно она вернулась в топ-70 и занимает теперь 68-е место.

    В конце апреля украинская теннисистка дошла до третьего раунда на крупном турнире в Мадриде.

    Цуренко выиграла у итальянки Лючии Бронцетти и швейцарки Жиль Тайкманн, после чего уступила Дарье Касаткиной (4:6, 2:6).

    В Чарльстоне 33-летняя теннисистка прошла один раунд. Во втором круге ее остановила Онс Жабер.

    Одним из главных успехов Цуренко в этом году остается выход в финал турнира в Хуахине (Таиланд). А еще ей удалось дойти до третьего круга в Индиан-Уэллсе.

    Свитолина

    Элина попала в основную сетку по защищенному рейтингу. После годичной паузы она оказалась за пределами первой тысячи, но, по всей видимости, уже в ближайшем будущем украинка приблизится к топ-100.

    После выхода в полуфинал на недавнем турнире в Сен-Мало (Франция) Свитолина поднялась на 540-е место.

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    К слову, это был первый случай в сезоне, когда бывшая третья ракетка мира смогла выиграть больше одного матча.

    В Мадриде Элина в первом же матче уступила белоруске Александра Соснович.
    Свитолина дважды выигрывала турнир в Мадриде — в сезонах-2017 и 2018.

    Прогноз и ставка

    На Цуренко в этом матче можно поставить за 1.58, победу Свитолиной букмекеры предлагают 2.38.

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    Возможно, месяц назад Леся и смогла бы выиграть у соотечественницы. Но сейчас — нет. Дальше пройдет Элина, которая банально талантливее.

    Ставка — победа Свитолиной за 2.38.

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    Цуренко — Свитолина: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свитолина обыграть Цуренко?
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