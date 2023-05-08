Австралиец Джордан Томпсон и Немец Даниэль Мазур встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Томпсон — Мазур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джордан Томпсон

Австралиец редко радует своих поклонников содержательным теннисом, и это не может не радовать. Зная переменчивость Томпсона, нужно просто наслаждаться моментом.

Джордан отлично провел уже два южнокорейских турнира, поэтому не будет удивлением, если и на этом он зайдет максимально далеко по дистанции.

На прошлой неделе в Гванджю он взял титул, и будет в максимально хорошем настроении в преддверии соревновательной недели в Пусане.

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Томпсон на голову сильнее своего предстоящего соперника, но с ним по ходу матча может случиться что-то невероятное, и он, попросту, может отдать уже выигрышный матч.

Даниэль Мазур

Немецкий игрок ещё пару лет назад котировался среди одних из самых быстропрогрессирующих, но потом с Мазуром что-то произошло, и он откровенно просел по всем параметрам.

Даниэль крайне много ошибается, поэтому претендовать с такой игрой на победу в матче против Томпсона только в случае, если сам австралиец будет ошибаться ещё больше.

Немец в данный момент просто физически не может играть длинные розыгрыши, так как совершенно не держит удар. Единственный метод борьбы в предстоящем матче — подача и выходы к сетке.

У Мазура крайне мало шансов против Томпсона, который откровенно в хорошей форме, но в теннисе бывает всякое.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Томпсона — 1.22, победа Мазура — 4.02.

Прогноз: Томпсон не заметит своего соперника по предстоящему матчу.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 2.04.

Альтернативный прогноз: Томпсон легко выиграет это поединок, поэтому счет по сетам 2:0 в его пользу более, чем оправдан.

Альтернативная ставка: «Счет по сетам 2:0» с коэффициентом 2.82.