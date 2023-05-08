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    Томпсон разгромит своего оппонента?

    Томпсон — Мазур. Прогноз, ставка (к.2.04) на матч первого круга в Пусане, 09 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Мазур
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    Джордан Томпсон
    Австралиец Джордан Томпсон и Немец Даниэль Мазур встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Томпсон — Мазур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джордан Томпсон

    Австралиец редко радует своих поклонников содержательным теннисом, и это не может не радовать. Зная переменчивость Томпсона, нужно просто наслаждаться моментом.

    Джордан отлично провел уже два южнокорейских турнира, поэтому не будет удивлением, если и на этом он зайдет максимально далеко по дистанции.

    На прошлой неделе в Гванджю он взял титул, и будет в максимально хорошем настроении в преддверии соревновательной недели в Пусане.

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    Томпсон на голову сильнее своего предстоящего соперника, но с ним по ходу матча может случиться что-то невероятное, и он, попросту, может отдать уже выигрышный матч.

    Даниэль Мазур

    Немецкий игрок ещё пару лет назад котировался среди одних из самых быстропрогрессирующих, но потом с Мазуром что-то произошло, и он откровенно просел по всем параметрам.

    Даниэль крайне много ошибается, поэтому претендовать с такой игрой на победу в матче против Томпсона только в случае, если сам австралиец будет ошибаться ещё больше.

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    Немец в данный момент просто физически не может играть длинные розыгрыши, так как совершенно не держит удар. Единственный метод борьбы в предстоящем матче — подача и выходы к сетке.

    У Мазура крайне мало шансов против Томпсона, который откровенно в хорошей форме, но в теннисе бывает всякое.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Томпсона — 1.22, победа Мазура — 4.02.

    Прогноз: Томпсон не заметит своего соперника по предстоящему матчу.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 2.04.

    Альтернативный прогноз: Томпсон легко выиграет это поединок, поэтому счет по сетам 2:0 в его пользу более, чем оправдан.

    Альтернативная ставка: «Счет по сетам 2:0» с коэффициентом 2.82.

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    Томпсон — Мазур: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Томпсон разгромит своего оппонента?
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