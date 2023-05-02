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    Штруффу и Качину понадобится дополнительный сет?

    Штруфф — Качин. Прогноз (к. 2.25) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2023 года

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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Педро Качина в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 18:00 мск. Штруфф — Качин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года
    Ян-Леннард Штруфф
  • Германия
    •  Ян-Леннард Штруфф 18:00 Педро Кашен Педро Кашен
  • Аргентина
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    Штруфф

    Ян-Леннард оказался в основной сетке как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл Аслану Карацеву (4:6, 2:6).

    Несмотря на это, дальнейшие успехи немца не удивили. Достаточно вспомнить, что в прошлом месяце он добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В первом круге Штруфф спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Соненго — 6:3, 6:1. Дальше была волевая победа над американцем Беном Шелтоном — 4:6, 7:6, 7:5.

    В третьем раунде 65-я ракетка мира остановил Душана Лайовича (6:7, 6:3, 6:3), который не так давно взял титул в Баня-Луке. На турнире в Боснии и Герцеговине серб выиграл у Новака Джоковича и Андрея Рублева.

    Качин

    Педро тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    В первом круге аргентинец разобрался с представителем Иордании Абедаллахом Шелбаем (6:1, 6:4).

    И после этого Качин преподнес сразу две сенсации.

    Все прогнозы на теннис

    В первом случае 28-летний теннисист выиграл у Франсиско Серундоло, а во втором — у Фрэнсиса Тиафо. В обоих случаях со счетом 6:1, 7:6.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.58, победу Качина букмекеры предлагают за 2.38.

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    Это один из тех случаев, когда есть смысл не ставить на исход, поскольку соперники не могут похвастаться стабильностью.

    Но при этом очевидно, что они могут устроить довольно затяжные разборки.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.00.

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    Штруфф — Качин: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Штруффу и Качину понадобится дополнительный сет?
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