Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Педро Качина в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 18:00 мск. Штруфф — Качин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Ян-Леннард оказался в основной сетке как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл Аслану Карацеву (4:6, 2:6).

Несмотря на это, дальнейшие успехи немца не удивили. Достаточно вспомнить, что в прошлом месяце он добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В первом круге Штруфф спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Соненго — 6:3, 6:1. Дальше была волевая победа над американцем Беном Шелтоном — 4:6, 7:6, 7:5.

В третьем раунде 65-я ракетка мира остановил Душана Лайовича (6:7, 6:3, 6:3), который не так давно взял титул в Баня-Луке. На турнире в Боснии и Герцеговине серб выиграл у Новака Джоковича и Андрея Рублева.

Качин

Педро тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

В первом круге аргентинец разобрался с представителем Иордании Абедаллахом Шелбаем (6:1, 6:4).

И после этого Качин преподнес сразу две сенсации.

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В первом случае 28-летний теннисист выиграл у Франсиско Серундоло, а во втором — у Фрэнсиса Тиафо. В обоих случаях со счетом 6:1, 7:6.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.58, победу Качина букмекеры предлагают за 2.38.

Это один из тех случаев, когда есть смысл не ставить на исход, поскольку соперники не могут похвастаться стабильностью.

Но при этом очевидно, что они могут устроить довольно затяжные разборки.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.00.