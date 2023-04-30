Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Есихито Нисиоки в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 13:30 мск. Нисиока — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисиока

Есихито оказался в числе сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче японский теннисист одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном — 5:7, 6:4, 6:4.

На недавнем турнире в Барселоне Нисиока обыграл бельгийца Давида Гоффена, после чего уступил Яннику Синнеру.

Перед этим у Есихито была серия из четырех поражений. После поражения от Маккензи Макдональда во втором круге в Делрей-Бич 27-летний теннисист не выиграл ни одного матча в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.

Главным успехом Нисиоки в этом году пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Рублев

Андрей в первом матче на этой неделе одержал победу над Стэном Вавринкой — 7:5, 6:4.

Во второй партии Рублев быстро потерял подачу, но сразу после этого сделал три брейка подряд. В этой ситуации у опытного швейцарца не было шансов отыграться.

Все прогнозы на теннис

Россиянин в целом здорово действовал на первой подаче, взяв 88 процентов очков.

В первой половине апреля Рублев неожиданно для всех стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, а потом дошел до финала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Прогноз и ставка

На Нисиоку в этом матче можно поставить за 4.85, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.19.

В прошлом году Андрей проиграл японцу в полуфинале турнира в Вашингтоне — 3:6, 4:6.

Неуступчивый Нисиока действительно умеет создавать проблемы, но на грунте он вряд ли способен удивить российского теннисиста.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.02.