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    Рублев снова проиграет Нисиоке?

    Нисиока — Рублев. Прогноз (к. 2.02) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Есихито Нисиоки в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 13:30 мск. Нисиока — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2023 года

    Нисиока

    Есихито оказался в числе сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    В первом матче японский теннисист одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном — 5:7, 6:4, 6:4.

    На недавнем турнире в Барселоне Нисиока обыграл бельгийца Давида Гоффена, после чего уступил Яннику Синнеру.

    Перед этим у Есихито была серия из четырех поражений. После поражения от Маккензи Макдональда во втором круге в Делрей-Бич 27-летний теннисист не выиграл ни одного матча в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.

    Главным успехом Нисиоки в этом году пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Рублев

    Андрей в первом матче на этой неделе одержал победу над Стэном Вавринкой — 7:5, 6:4.

    Во второй партии Рублев быстро потерял подачу, но сразу после этого сделал три брейка подряд. В этой ситуации у опытного швейцарца не было шансов отыграться.

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    Россиянин в целом здорово действовал на первой подаче, взяв 88 процентов очков.

    В первой половине апреля Рублев неожиданно для всех стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, а потом дошел до финала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

    Прогноз и ставка

    На Нисиоку в этом матче можно поставить за 4.85, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.19.

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    В прошлом году Андрей проиграл японцу в полуфинале турнира в Вашингтоне — 3:6, 4:6.

    Неуступчивый Нисиока действительно умеет создавать проблемы, но на грунте он вряд ли способен удивить российского теннисиста.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.02.

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    Нисиока — Рублев: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Нисиоке?
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