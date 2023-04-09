Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Миомира Кецмановича в финале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. Рууд — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер впервые в этом году дошел до финала, благодаря чему поднимется в рейтинге на четвертое место, обойдя Даниила Медведева.

В субботу Рууд с трудом выиграл у Кентена Алиса — 6:4, 3:6, 7:6.

Интересно, что француз взял 90 процентов очков на первой подаче, но даже этого оказалось недостаточно.

В решающем сете Рууд тоже здорово провел геймы на собственной подаче, после чего идеально воспользовался ошибками Алиса на тай-брейке.

В предыдущих раундах норвежец выиграл у португальца Жоау Соузы и аргентинца Себастьяна Баэса.

Кецманович

Миомир тем временем второй раз в сезоне добрался до финала. В феврале серб проиграл американцу Тейлору Фрицу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.

На этой неделе Кецманович начал с уверенной победы над Лукой Нарди, после чего разгромил Юрия Родионова (6:0, 6:1).

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В четвертьфинале 23-летний теннисист выиграл у Бернабе Сапаты-Миральеса — 7:5, 6:2.

В полуфинале Миомиру тоже хватило двух сетов для победы над очередным соперником. На этот раз он спокойно переиграл Марко Чеккинато — 6:3, 6:1.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.00.

Не факт, что Каспер обыграет серба, который просто шикарно провел недавние матчи. Шансы здесь — 50 на 50.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96. Вполне вероятно, что будет и третий сет.