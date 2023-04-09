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    Кецманович помешает Рууду взять первый титул в сезоне?

    Рууд — Кецманович. Прогноз (к. 1.96) и ставки на финал турнира в Эшториле 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Кецманович
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Миомира Кецмановича в финале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. Рууд — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 09 Апреля 2023 года

    Рууд

    Каспер впервые в этом году дошел до финала, благодаря чему поднимется в рейтинге на четвертое место, обойдя Даниила Медведева.

    В субботу Рууд с трудом выиграл у Кентена Алиса — 6:4, 3:6, 7:6.

    Интересно, что француз взял 90 процентов очков на первой подаче, но даже этого оказалось недостаточно.

    В решающем сете Рууд тоже здорово провел геймы на собственной подаче, после чего идеально воспользовался ошибками Алиса на тай-брейке.

    В предыдущих раундах норвежец выиграл у португальца Жоау Соузы и аргентинца Себастьяна Баэса.

    Кецманович

    Миомир тем временем второй раз в сезоне добрался до финала. В феврале серб проиграл американцу Тейлору Фрицу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.

    На этой неделе Кецманович начал с уверенной победы над Лукой Нарди, после чего разгромил Юрия Родионова (6:0, 6:1).

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    В четвертьфинале 23-летний теннисист выиграл у Бернабе Сапаты-Миральеса — 7:5, 6:2.

    В полуфинале Миомиру тоже хватило двух сетов для победы над очередным соперником. На этот раз он спокойно переиграл Марко Чеккинато — 6:3, 6:1.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.00.

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    Не факт, что Каспер обыграет серба, который просто шикарно провел недавние матчи. Шансы здесь — 50 на 50.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96. Вполне вероятно, что будет и третий сет.

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    Рууд — Кецманович: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на теннис. Кецманович помешает Рууду взять первый титул в сезоне?
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